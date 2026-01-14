Авіація РФ бомбила Таврійське Запорізької області — є поранені

Російські війська 14 січня завдали удару керованими авіаційними бомбами по селу Таврійське Запорізького району - поранення дістали двоє цивільних.
Головні тези:
- Російська авіація обстрілює Таврійське село Запорізької області, що привело до поранення двох цивільних осіб.
- Під час ворожого нальоту постраждалі приватний будинок і магазин, одна з атак призвела до пожежі.
- 66-річна жінка та 65-річний чоловік отримали поранення і знаходяться під медичним наглядом.
Росія бомбила Запорізьку область: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Постраждалими є 84-річна жінка й 65-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу.
