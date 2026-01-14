Авіація РФ бомбила Таврійське Запорізької області — є поранені
Авіація РФ бомбила Таврійське Запорізької області — є поранені

Запорізька область

Російські війська 14 січня завдали удару керованими авіаційними бомбами по селу Таврійське Запорізького району - поранення дістали двоє цивільних.

Росія бомбила Запорізьку область: є поранені

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок ворожої атаки зруйновані приватний будинок і магазин. На місці одного з влучань виникла пожежа. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджені будинки та споруди поруч.

Постраждалими є 84-річна жінка й 65-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу.

