Авиация РФ бомбила Таврийское Запорожской области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Таврийское Запорожской области — есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожская область
Читати українською

Российские войска 14 января нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое Запорожского района - ранения получили двое гражданских.

Главные тезисы

  • Российская авиация нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое Запорожского района, ранения получили двое гражданских.
  • В результате бомбардировки пострадали частный дом и магазин, а также возник пожар.
  • Пострадавшие гражданские - 66-летняя женщина и 65-летний мужчина находятся под контролем и получают необходимую помощь.

Россия бомбила Запорожскую область: есть раненые

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате вражеской атаки разрушены частный дом и магазин. На месте одного из попаданий возник пожар. Взрывной волной и обломками повреждены дома и постройки рядом.

Пострадали 84-летняя женщина и 65-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь.

