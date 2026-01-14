Авиация РФ бомбила Таврийское Запорожской области — есть раненые

Российские войска 14 января нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое Запорожского района - ранения получили двое гражданских.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по селу Таврическое Запорожского района, ранения получили двое гражданских.
- В результате бомбардировки пострадали частный дом и магазин, а также возник пожар.
- Пострадавшие гражданские - 66-летняя женщина и 65-летний мужчина находятся под контролем и получают необходимую помощь.
Россия бомбила Запорожскую область: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Пострадали 84-летняя женщина и 65-летний мужчина. Им оказывают необходимую помощь.
