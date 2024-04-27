Авіація ЗСУ завдала ударів по 16 районах зосередження армії РФ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки російської армії в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 27.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Архангельське, Новожеланне та Карлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.