Авиация ВСУ нанесла удары по 16 районам сосредоточения армии РФ

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 24 атаки российской армии в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 27.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение.

Всего враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелка, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак в районах населенных пунктов Спорное, Ивановское, Клещиевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожелание и Карловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.