Костянтин Криволап, ексінженер з випробувань КБ "Антонов", авіаційний експерт, зазначив, що F-16 буде отримувати точні координати цілі завдяки даним від літака радіолокаційного спостереження Saab 340.

Яке головне завдання шведських літаків Saab 340 в Україні

Ми отримуємо багато інформації від наших партнерів, у нас є ППО, є спеціальні радари, які теж відстежують повітряний простір України. Вздовж кордону з Польщею та Румунією ведуть постійне патрулювання натівські літаки спостереження АВАКС, які бачать десь на 800 км, — сказав він. Поширити

Крім того, експерт додав, що, одним джерелом інформації для нас є безпілотники, які літають над Чорним морем і підлітають навіть до Геленджика, де може відпочивати Путін.

Тобто якусь інформацію ми маємо, але головна задача шведських літаків Saab 340 у тому, що у нас було занепокоєння щодо дальності радіуса дії радарів на F-16, які скоро працюватимуть у нашому повітряному просторі. Якщо цей радар буде меншого радіусу дії, ніж радар на Су-35, якщо ракети будуть меншого радіусу, ніж у Су-35, то тоді F-16 будуть мішенями для Су-35, — зауважив Костянтин Криволап. Поширити

За його словами, а з появою шведського літака Saab 340, який бачить весь простір, передача інформації буде йти на борт F-16.

Навіть радар F-16 не буде бачити ціль, але буде знати її точні координати завдяки даним від Saab 340. Пілоту F-16 залишатиметься тільки запустити ракету, тому що на ракету теж буде дано відповідне цілевказання. Таким чином вирішена проблема і з радарами, і з Су-35, і з дальностями ракет. Тому це головна задача літака Saab 340. Судячи зі всього, шведи нам надають одну з останніх модифікацій радара на Saab 340. Цей шведський літак бачить все, що летить у наш бік, тому ми можемо давати цілевказання всьому, що у нас є, щоб точно, надійно, якісно уражати цілі ворога, — резюмував Костянтин Криволап. Поширити

Швеція представила найбільший пакет допомоги Україні

Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.

До пакету допомоги увійшли літаки типу ASC 890 із можливостями радіолокаційної розвідки та наведення.

ASC 890 надає Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм, — зазначають в уряді Швеції. Поширити

Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакету допомоги також входять ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Ракети модифікуються для наземних систем ППО.

Також Швеція надасть Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм.

До нового пакету допомоги ввійшов увесь шведський запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включаючи запасні частини, технічне обладнання та боєприпаси.

16-й пакет військової підтримки також включає: танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції; рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання; фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Також у рамках пакету допомоги Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.

Швеція передасть і термінали з підпискою на супутниковий зв’язок.