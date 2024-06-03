Костянтин Криволап, ексінженер з випробувань КБ "Антонов", авіаційний експерт, зазначив, що F-16 буде отримувати точні координати цілі завдяки даним від літака радіолокаційного спостереження Saab 340.
Головні тези:
- Saab 340 забезпечує точні координати цілей для літаків F-16, що допомагає у надійному ураженні ворожих цілей.
- Швеція представила Україні найбільший пакет військової допомоги на 1,16 млрд євро, що включає літаки, бронетехніку, ракети та інше військове обладнання.
- ASC 890 - це літак з радіолокаційною розвідкою, що розширює можливості України у виявленні та боротьбі з ворожими цілями в повітрі та на морі.
- Ракети Rb 99 (AMRAAM) та артилерійські снаряди калібру 155 мм допомагають Україні зміцнити протиповітряну оборону.
- Шведська військова підтримка сприяє зміцненню українського військового потенціалу в умовах загострення конфлікту з Росією.
Яке головне завдання шведських літаків Saab 340 в Україні
Крім того, експерт додав, що, одним джерелом інформації для нас є безпілотники, які літають над Чорним морем і підлітають навіть до Геленджика, де може відпочивати Путін.
За його словами, а з появою шведського літака Saab 340, який бачить весь простір, передача інформації буде йти на борт F-16.
Швеція представила найбільший пакет допомоги Україні
Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.
До пакету допомоги увійшли літаки типу ASC 890 із можливостями радіолокаційної розвідки та наведення.
Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакету допомоги також входять ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Ракети модифікуються для наземних систем ППО.
Також Швеція надасть Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм.
До нового пакету допомоги ввійшов увесь шведський запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включаючи запасні частини, технічне обладнання та боєприпаси.
16-й пакет військової підтримки також включає: танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції; рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання; фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.
Також у рамках пакету допомоги Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.
Швеція передасть і термінали з підпискою на супутниковий зв’язок.
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