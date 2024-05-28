Швеція призупиняє відправку в Україну винищувачів Gripen. Яка причина

Швеція призупиняє плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

Чому Швеція не постачатиме Україні винищувачі Gripen

Як заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen.

Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16, — пояснив Йонсон. Поширити

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Очікується, що перші літаки будуть поставлені цього року.

Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (постачання Gripen. — Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16, — сказав міністр оборони Швеції. Поширити

Він додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Gripen для України

JAS 39 Gripen — це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Gripen відомий своєю маневреністю, надійністю і доступною ціною.

Наприкінці травня 2023 року Швеція зробила важливий крок на підтримку України, дозволивши українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та включали пробні польоти.

Як зазначали в Офісі президента України, передача шведських Gripen Україні, як і раніше обумовлене постачання F-16, потребує узгодження з іншими країнами.

Варто зазначити, що ще наприкінці лютого шведський парламент виступив за негайне рішення щодо постачання Україні літаків Gripen.