Швеция приостанавливает отправку в Украину истребителей Gripen. Какая причина

Швеция приостанавливает планы по отправлению истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16.

Почему Швеция не будет поставлять Украине истребители Gripen

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, другие входящие в коалицию противовоздушной обороны страны попросили Швецию подождать с поставкой системы Gripen.

Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, — пояснил Йонсон. Поделиться

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты будут поставлены в текущем году.

Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. — Ред.) может стать актуальной, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16, — сказал министр обороны Швеции. Поделиться

Он добавил, что поставка Gripen не отвечает взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

Gripen для Украины

JAS 39 Gripen — это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Gripen известен своей маневренностью, надежностью и доступной ценой.

В конце мая 2023 Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, позволив украинским пилотам пройти тренировки на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Как отмечали в Офисе президента Украины, передача шведских Gripen Украине по-прежнему обусловлена поставками F-16, требует согласования с другими странами.

Следует отметить, что еще в конце февраля шведский парламент выступил за немедленное решение по поставкам Украине самолетов Gripen.