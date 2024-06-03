Авиаэксперт назвал главную задачу шведских самолетов Saab 340 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаэксперт назвал главную задачу шведских самолетов Saab 340 в Украине

Saab 340
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Источник:  Эспрессо

Константин Криволап, эксинженер по испытаниям КБ "Антонов", авиационный эксперт, отметил, что F-16 будет получать точные координаты цели благодаря данным от самолета радиолокационного наблюдения Saab 340.

Главные тезисы

  • Saab 340 осуществляет передачу точных координат цели для F-16, обеспечивая эффективное противодействие угрозам в воздушном пространстве.
  • Шведы предоставили Украине крупнейший пакет помощи на сумму 1,16 млрд евро, включающий в себя самолеты, бронемашины, боеприпасы и другое оборудование.
  • Помощь Швеции с уникальными возможностями радиолокационной разведки усиливает противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ей более эффективное воздушное боевое управление.
  • 16-й пакет помощи также включает решение по техническому обслуживанию оборудования, финансовую поддержку и содействие в создании оборонного научно-исследовательского института в Украине.
  • Шведская поддержка способствует укреплению украинского военного потенциала в условиях давления со стороны России и увеличенных авиаударов.

Какая главная задача шведских самолетов Saab 340 в Украине

Мы получаем много информации от наших партнеров, у нас есть ПВО, есть специальные радары, тоже отслеживающие воздушное пространство Украины. Вдоль границы с Польшей и Румынией ведут постоянное патрулирование натовские самолеты наблюдения АВАКС, которые видят где-то на 800 км, — сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что одним источником информации для нас являются беспилотники, которые летают над Черным морем и подлетают даже к Геленджику, где может отдыхать Путин.

То есть, какую-то информацию мы имеем, но главная задача шведских самолетов Saab 340 в том, что у нас была обеспокоенность дальностью радиуса действия радаров на F-16, которые скоро будут работать в нашем воздушном пространстве. Если этот радар будет меньше радиуса действия, чем радар на Су-35, если ракеты будут меньше радиуса, чем у Су-35, то тогда F-16 будут мишенями для Су-35, — заметил Константин Криволап.

По его словам, а с появлением шведского самолета Saab 340, видящего все пространство, передача информации будет идти на борт F-16.

Даже радар F-16 не будет видеть цель, но будет знать ее точные координаты благодаря данным от Saab 340. Пилоту F-16 будет оставаться только запустить ракету, потому что на ракету тоже будет дано соответствующее целеуказание. Таким образом, решена проблема и с радарами, и с Су-35, и с дальностями ракет. Поэтому это главная задача самолета Saab 340. Судя по всему, шведы нам предоставляют одну из последних модификаций радара на Saab 340. Этот шведский самолет видит все, что летит в нашу сторону, поэтому мы можем давать целеуказание всему, что у нас есть, чтобы точно , надежно, качественно поражать целые врага, — резюмировал Константин Криволап.

Швеция представила самый большой пакет помощи Украине

Швеция представила шестнадцатый и сейчас крупнейший пакет помощи Украине на 1,16 млрд евро. В частности, в него вошли самолеты, бронемашины, боеприпасы, танки.

В пакет помощи вошли самолеты типа ASC 890 с радиолокационной разведкой и наводкой.

ASC 890 предоставляет Украине совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и море. Укрепляется способность Украины проявлять цели дальнего действия и бороться с ними. Самолет имеет комплексное решение, включающее обучение, техническое оснащение и методическое обеспечение радиолокационной разведки и управления воздушным боем, отмечают в правительстве Швеции.

Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины в пакет помощи входят также ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Ракеты модифицируются для наземных систем ПВО.

Также Швеция предоставит Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

В новый пакет помощи вошел шведский запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включая запасные части, техническое оборудование и боеприпасы.

16-й пакет военной поддержки также включает: танки, избыточные в вооруженных силах Швеции; решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования; финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины.

Также в рамках пакета помощи Института тотальных оборонных исследований было поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института.

Швеция передаст терминалы с подпиской на спутниковую связь.

Потребности Украины все еще велики, и Россия сейчас давит на Украину на нескольких фронтах. Россия усугубляет авиаудары как по военным, так и по гражданским целям. Потому правительство помогает Украине еще одним рекордным пакетом военной поддержки. Шведская поддержка способствует укреплению коллективного украинского военного потенциала, говорится в сообщении.

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