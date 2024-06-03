Константин Криволап, эксинженер по испытаниям КБ "Антонов", авиационный эксперт, отметил, что F-16 будет получать точные координаты цели благодаря данным от самолета радиолокационного наблюдения Saab 340.
Главные тезисы
- Saab 340 осуществляет передачу точных координат цели для F-16, обеспечивая эффективное противодействие угрозам в воздушном пространстве.
- Шведы предоставили Украине крупнейший пакет помощи на сумму 1,16 млрд евро, включающий в себя самолеты, бронемашины, боеприпасы и другое оборудование.
- Помощь Швеции с уникальными возможностями радиолокационной разведки усиливает противовоздушную оборону Украины, обеспечивая ей более эффективное воздушное боевое управление.
- 16-й пакет помощи также включает решение по техническому обслуживанию оборудования, финансовую поддержку и содействие в создании оборонного научно-исследовательского института в Украине.
- Шведская поддержка способствует укреплению украинского военного потенциала в условиях давления со стороны России и увеличенных авиаударов.
Какая главная задача шведских самолетов Saab 340 в Украине
Кроме того, эксперт добавил, что одним источником информации для нас являются беспилотники, которые летают над Черным морем и подлетают даже к Геленджику, где может отдыхать Путин.
По его словам, а с появлением шведского самолета Saab 340, видящего все пространство, передача информации будет идти на борт F-16.
Швеция представила самый большой пакет помощи Украине
Швеция представила шестнадцатый и сейчас крупнейший пакет помощи Украине на 1,16 млрд евро. В частности, в него вошли самолеты, бронемашины, боеприпасы, танки.
В пакет помощи вошли самолеты типа ASC 890 с радиолокационной разведкой и наводкой.
Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины в пакет помощи входят также ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Ракеты модифицируются для наземных систем ПВО.
Также Швеция предоставит Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
В новый пакет помощи вошел шведский запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включая запасные части, техническое оборудование и боеприпасы.
16-й пакет военной поддержки также включает: танки, избыточные в вооруженных силах Швеции; решение по техническому обслуживанию ранее подаренного шведского оборудования; финансовая поддержка фондов и временных инициатив по быстрой и масштабной закупке оборудования для Украины.
Также в рамках пакета помощи Института тотальных оборонных исследований было поручено поддержать Украину в создании собственного оборонного научно-исследовательского института.
Швеция передаст терминалы с подпиской на спутниковую связь.
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