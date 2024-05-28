Швеция выделила более 56 млн евро для помощи энергосистеме Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция выделила более 56 млн евро для помощи энергосистеме Украины

Правительство Швеции
швеция
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Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн. евро).

Швеция поможет Украине в восстановлении энергосистемы Украины

В правительстве отметили, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес могли продолжать функционировать.

Новая шведская поддержка энергетической инфраструктуры финансируется из бюджета помощи и управляется Sida от имени правительства. Новая поддержка состоит из двух частей:

  • 500 миллионов шведских крон через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество,

  • 150 миллионов шведских крон через Программу развития ООН (ПРООН).

В правительстве Швеции отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине.

Потребность в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, таких как генераторы, трансформаторы, установки и обучение персонала, высока. В связи с неотложными потребностями приоритет будет отдан Харькову, однако поддержку смогут получить и другие регионы Украины, такие как Одесса, Киев и Николаев.

Помощь Украине от Швеции

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция продемонстрировала жесткую и последовательную позицию, оказывая всестороннюю поддержку Киеву. Стокгольм объявила о выделении финансовой помощи Украине для поддержки зерна в рамках украинской инициативы.

Кроме того, Швеция приняла участие в чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов в Украину.

Также Стокгольм создал трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд. шведских крон.

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