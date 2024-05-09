Швеция выделила 28 млн евро в поддержку оборонного потенциала Украины

Что известно о помощи Швеции Украине

Как отмечается, 18 млн евро будет передано трем коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины, а 10 млн евро — в Фонд НАТО для Украины.

Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это, пока это будет необходимо. Шведская поддержка постепенно будет переходить к закупке нового оборудования в промышленности для передачи Украине. Благодаря этим платежам в фонды мы сможем укрепить оборону Украины в плане беспилотников, разминирование и усиление возможностей украинских ВМС, заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон. Поделиться

Да, Швеция выделяет:

5 миллионов евро в пользу коалиции по разминированию, которые будут направлены на совместные закупки оборудования и обучение украинского персонала.

3 млн. евро на коалицию морской безопасности, которая повышает потенциал Украины в области безопасных морских перевозок в Черном море, а также расширяет возможности украинских ВМС в области морского наблюдения, амфибийных боев, контроля над морем и противодействия российским военным кораблям.

10 миллионов будут переданы коалиции беспилотников. При поддержке Коалиции беспилотников возможности Украины в области беспилотников будут расширены за счет обучения большему числу украинских солдат. Поддержка поможет Украине в закупке беспилотников.

Предварительная поддержка Швеции Украины

Швеция с самого начала войны в Украине занимает твердую позицию, оказывая Украине всестороннюю помощь.

В конце 2023 года Швеция объявила о выделении Украине финансовой помощи для поддержки инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины").

11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил о новом пакете помощи на сумму 133,5 млн долларов. Эти средства направлены в частности на поддержку энергетического сектора Украины в тяжелый зимний период.