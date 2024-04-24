Швеция готовится к распространению войны на территории Европы и вкладывает средства в энергетику. Правительство выделило на гражданскую оборону 510 млн долларов.
Энергетика — приоритет Швеции
Электростанция в Мальме, которую планировали демонтировать, будет восстановлена для обеспечения электроэнергией третьего по величине города Швеции в случае атаки на национальную энергосеть.
Тысячи километров линий электропередач, пролегающих через густые леса, делают сеть уязвимой. Швеция готовится к возможным сбоям в электроснабжении.
Страна также зависит от импорта энергоносителей, поэтому диверсификация поставок — ключевая задача.
Какие меры предпринимает Швеция:
Укрепление армии, сокращенной после холодной войны.
Обновление портов, дорог, железнодорожных сетей, больниц и приютов.
Повышение готовности к кибератакам и гибридной войне.
Швеция, член НАТО с 2022 года, однако испытывает угрозу со стороны России после аннексии Крыма в 2014 году.
Война на Украине продемонстрировала, как Россия может целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру.
Швеция стремится минимизировать свою зависимость от России и других потенциально враждебных государств
Швеция принимает превентивные меры, а не ожидает немедленного нападения. Страна стремится быть готова к любым возможным сценариям, связанным с эскалацией войны в Европе.
К концу 2028 г. около 1000 квалифицированных специалистов пройдут специальную подготовку для защиты энергосетей страны. Это будет происходить в рамках обновленной программы "гражданского долга", которая была приостановлена после холодной войны, но вновь введена в этом году.
Шведское правительство значительно увеличило финансирование гражданской обороны в ответ на войну в Украине. В бюджете на 2024 год на эти цели было выделено около 5,5 млрд крон ($510 млн), что почти в три раза больше, чем в 2021 году.
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