Швеция готовится к распространению войны в Европе и модернизирует гражданскую защиту
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция готовится к распространению войны в Европе и модернизирует гражданскую защиту

Швеция готовится к войне
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Источник:  Bloomberg

Швеция готовится к распространению войны на территории Европы и вкладывает средства в энергетику. Правительство выделило на гражданскую оборону 510 млн долларов.

Энергетика — приоритет Швеции

Электростанция в Мальме, которую планировали демонтировать, будет восстановлена для обеспечения электроэнергией третьего по величине города Швеции в случае атаки на национальную энергосеть.

Тысячи километров линий электропередач, пролегающих через густые леса, делают сеть уязвимой. Швеция готовится к возможным сбоям в электроснабжении.

Страна также зависит от импорта энергоносителей, поэтому диверсификация поставок — ключевая задача.

Какие меры предпринимает Швеция:

  • Укрепление армии, сокращенной после холодной войны.

  • Обновление портов, дорог, железнодорожных сетей, больниц и приютов.

  • Повышение готовности к кибератакам и гибридной войне.

Швеция, член НАТО с 2022 года, однако испытывает угрозу со стороны России после аннексии Крыма в 2014 году.

Война на Украине продемонстрировала, как Россия может целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру.

Швеция стремится минимизировать свою зависимость от России и других потенциально враждебных государств

Надеюсь, мы не окажемся в ситуации, когда будем использовать эти возможности, — сказал Микаэль Нильссон, руководитель электростанции в Мальме. Но иметь уверенность, что мы там и готовы, когда это потребуется, действительно утешает.

Швеция принимает превентивные меры, а не ожидает немедленного нападения. Страна стремится быть готова к любым возможным сценариям, связанным с эскалацией войны в Европе.

К концу 2028 г. около 1000 квалифицированных специалистов пройдут специальную подготовку для защиты энергосетей страны. Это будет происходить в рамках обновленной программы "гражданского долга", которая была приостановлена после холодной войны, но вновь введена в этом году.

Шведское правительство значительно увеличило финансирование гражданской обороны в ответ на войну в Украине. В бюджете на 2024 год на эти цели было выделено около 5,5 млрд крон ($510 млн), что почти в три раза больше, чем в 2021 году.

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