Швеція готується до поширення війни у Європі та модернізує цивільний захист
Категорія
Світ
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Швеція готується до поширення війни у Європі та модернізує цивільний захист

Швеція член НАТО
Джерело:  Bloomberg

Швеція готується до поширення війни на території Європи та вкладає кошти в енергетику. Уряд виділив на цивільну оборону 510 млн доларів. 

Енергетика — пріоритет Швеції 

Електростанція в Мальме, яку планували демонтувати, буде відновлена для забезпечення електроенергією третього за величиною міста Швеції у випадку атаки на національну енергомережу. 

Тисячі кілометрів ліній електропередач, які пролягають через густі ліси, роблять мережу вразливою. Швеція готується до можливих збоїв в електропостачанні. 

Країна також залежить від імпорту енергоносіїв, тому диверсифікація поставок є ключовим завданням. 

Які заходи вживає Швеція: 

  • Зміцнення армії, яка була скорочена після холодної війни. 

  • Оновлення портів, доріг, залізничних мереж, лікарень та притулків. 

  • Підвищення готовності до кібератак та гібридної війни. 

Швеція, член НАТО з 2022 року, проте відчуває загрозу з боку Росії після анексії Криму в 2014 році. 

Війна в Україні продемонструвала, як Росія може цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру. 

Швеція прагне мінімізувати свою залежність від Росії та інших потенційно ворожих держав

Сподіваюся, ми не опинимося в ситуації, коли будемо використовувати ці можливості, — сказав Мікаель Нільссон, керівник електростанції в Мальме. Але мати впевненість, що ми там і готові, коли це буде потрібно, справді втішає. 

Швеція вживає превентивних заходів, а не очікує на негайний напад. Країна прагне бути готовою до будь-яких можливих сценаріїв, пов'язаних з ескалацією війни в Європі. 

До кінця 2028 року близько 1000 кваліфікованих фахівців пройдуть спеціальну підготовку для захисту енергомереж країни. Це буде відбуватися в рамках оновленої програми "цивільного обов'язку", яка була призупинена після холодної війни, але знову запроваджена цього року. 

Шведський уряд значно збільшив фінансування цивільної оборони у відповідь на війну в Україні. У бюджеті на 2024 рік на ці цілі було виділено близько 5,5 млрд крон ($510 млн), що майже втричі більше, ніж у 2021 році. 

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