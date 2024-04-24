Швеція готується до поширення війни на території Європи та вкладає кошти в енергетику. Уряд виділив на цивільну оборону 510 млн доларів.

Енергетика — пріоритет Швеції

Електростанція в Мальме, яку планували демонтувати, буде відновлена для забезпечення електроенергією третього за величиною міста Швеції у випадку атаки на національну енергомережу.

Тисячі кілометрів ліній електропередач, які пролягають через густі ліси, роблять мережу вразливою. Швеція готується до можливих збоїв в електропостачанні.

Країна також залежить від імпорту енергоносіїв, тому диверсифікація поставок є ключовим завданням.

Які заходи вживає Швеція:

Зміцнення армії, яка була скорочена після холодної війни.

Оновлення портів, доріг, залізничних мереж, лікарень та притулків.

Підвищення готовності до кібератак та гібридної війни.

Швеція, член НАТО з 2022 року, проте відчуває загрозу з боку Росії після анексії Криму в 2014 році.

Війна в Україні продемонструвала, як Росія може цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру.

Швеція прагне мінімізувати свою залежність від Росії та інших потенційно ворожих держав

Сподіваюся, ми не опинимося в ситуації, коли будемо використовувати ці можливості, — сказав Мікаель Нільссон, керівник електростанції в Мальме. Але мати впевненість, що ми там і готові, коли це буде потрібно, справді втішає. Поширити

Швеція вживає превентивних заходів, а не очікує на негайний напад. Країна прагне бути готовою до будь-яких можливих сценаріїв, пов'язаних з ескалацією війни в Європі.

До кінця 2028 року близько 1000 кваліфікованих фахівців пройдуть спеціальну підготовку для захисту енергомереж країни. Це буде відбуватися в рамках оновленої програми "цивільного обов'язку", яка була призупинена після холодної війни, але знову запроваджена цього року.

Шведський уряд значно збільшив фінансування цивільної оборони у відповідь на війну в Україні. У бюджеті на 2024 рік на ці цілі було виділено близько 5,5 млрд крон ($510 млн), що майже втричі більше, ніж у 2021 році.