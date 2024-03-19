У Швеції схвалили постачання Україні артснарядів та бойових катерів

Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про надання Україні нової партії військової допомоги.

Україна отримає допомогу від Швеції

У шведському Риксдазі ухвалили відповідне рішення.

Про це повідомляє парламент Швеції.

Зазначається, що йдеться про наступне оборонне обладнання:

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

протитанкові ракети;

підводну зброю;

бойові катери.

Також буде передано медобладнання, медичні транспортні засоби та продовольство.

Окремо Україна отримала і фінансову підтримку, яка включає в себе внески до фондів і кілька двосторонніх і багатосторонніх безоплатних проєктів, створених країнами ЄС і НАТО для підтримки України.

Крім того, підтримка включає в себе реалізацію заходів з навчання та забезпечення безпеки в Україні для розвитку її оборонного потенціалу.

Швеція допомагає Україні

Наприкінці листопада 2023 року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн дол, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України. Поширити

Днями уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні гідроцикли Берегової охорони.