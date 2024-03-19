В Швеции одобрили поставки Украине артснарядов и боевых катеров

Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о предоставлении Украине новой партии военной помощи.
Украина получит помощь от Швеции
В шведском Риксдаге было принято соответствующее решение.
Об этом сообщает парламент Швеции.
Речь идет о следующем оборонном оборудовании:
артиллерийские боеприпасы;
ручные гранаты;
противотанковые ракеты;
подводное оружие;
боевые катера.
Также будут переданы медоборудование, медицинские транспортные средства и продовольствие.
Отдельно Украина получила и финансовую поддержку, которая включает в себя взносы в фонды и несколько двусторонних и многосторонних безвозмездных проектов, созданных странами ЕС и НАТО для поддержки Украины.
Кроме того, поддержка включает в себя реализацию мероприятий по обучению и обеспечению безопасности в Украине по развитию ее оборонного потенциала.
Швеция помогает Украине
В конце ноября 2023 стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).
11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долл., в том числе в поддержку энергетики в зимний период.
На днях правительство Швеции приняло решение передать Украине гидроциклы Береговой охраны.
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