В Швеции одобрили поставки Украине артснарядов и боевых катеров

Комитет по финансам парламента Швеции поддержал предложение правительства о предоставлении Украине новой партии военной помощи.

Украина получит помощь от Швеции

В шведском Риксдаге было принято соответствующее решение.

Об этом сообщает парламент Швеции.

Речь идет о следующем оборонном оборудовании:

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

противотанковые ракеты;

подводное оружие;

боевые катера.

Также будут переданы медоборудование, медицинские транспортные средства и продовольствие.

Отдельно Украина получила и финансовую поддержку, которая включает в себя взносы в фонды и несколько двусторонних и многосторонних безвозмездных проектов, созданных странами ЕС и НАТО для поддержки Украины.

Кроме того, поддержка включает в себя реализацию мероприятий по обучению и обеспечению безопасности в Украине по развитию ее оборонного потенциала.

Швеция помогает Украине

В конце ноября 2023 стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долл., в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины. Поделиться

На днях правительство Швеции приняло решение передать Украине гидроциклы Береговой охраны.