Швеція виділила 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати 28 млн євро на підтримку обороноздатності України.
Що відомо про допомогу Швеції Україні
Як зазначається, 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро — до Фонду НАТО для України.
Так, Швеція виділяє:
5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.
3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.
10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені за рахунок навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.
Попередня підтримка Швеції України
Швеція від самого початку війни в Україні займає тверду позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.
Наприкінці 2023 року Швеція оголосила про виділення Україні фінансової допомоги для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України").
11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектора України у важкий зимовий період.
Крім цього, Швеція ухвалила рішення приєднатися до чеської ініціативи з постачання артилерійських снарядів в Україну. На ці цілі буде виділено 30 мільйонів євро.
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