Швеція виділила 28 млн євро на підтримку оборонного потенціалу України

Що відомо про допомогу Швеції Україні

Як зазначається, 18 млн євро буде передано трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а 10 млн євро — до Фонду НАТО для України.

Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування та посилення можливостей українських ВМС, — заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон. Поширити

Так, Швеція виділяє:

5 мільйонів євро на користь коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу.

3 мільйони євро на коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.

10 мільйонів буде передано коаліції безпілотників. За підтримки Коаліції безпілотників можливості України в галузі безпілотників будуть розширені за рахунок навчання більшої кількості українських солдатів. Підтримка також допоможе Україні в закупівлі безпілотників.

Попередня підтримка Швеції України

Швеція від самого початку війни в Україні займає тверду позицію, надаючи Україні всебічну допомогу.

Наприкінці 2023 року Швеція оголосила про виділення Україні фінансової допомоги для підтримки ініціативи Grain From Ukraine ("Зерно з України").

11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про новий пакет допомоги на суму 133,5 млн доларів. Ці кошти спрямовані, зокрема, на підтримку енергетичного сектора України у важкий зимовий період.