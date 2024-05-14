Швеция назвала условие отправки войск в Украину
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Швеция назвала условие отправки войск в Украину

Армия Швеции
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Источник:  online.ua

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова рассмотреть отправку войск в Украину в случае согласия по этому поводу со стороны других стран-членов НАТО.

Швеция готова обсуждать отправку войск в Украину

В частности, Йонсон не стал исключать вариант отправки шведских военных в Украину в случае, если от партнеров по НАТО поступит соответствующее предложение.

Насколько я понимаю, не было единой позиции среди стран, встречавшихся на парижском саммите в начале этого года. Конкретного предложения здесь и сейчас нет. Если она появится, конкретное предложение мы сможем его рассмотреть, — цитирует главу Минобороны Швеции издание Breaking Defense.

Что говорят другие страны-члены НАТО

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура в комментарии журналистам издания ERR, идея по отправке западных военных в Украину не получила ни одного развития ни в его стране, ни среди других стран ЕС.

Певкур отметил, что правительство Эстонии ни разу не рассматривает вопрос отправки военных в Украину.

Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей подумать о том, могут ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея упоминалась в различных дискуссиях, но не получила никакого развития, потому что среди союзников пока нет четкого понимания, что это могло бы дать, — объясняет глава Минобороны. Эстонии.

13 мая американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство страны "серьезно" обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину для выполнения тыловых задач.

Певкур предположил, что журналисты издания дали слишком смелую интерпретацию заявлений Ролла.

Со стороны Эстонии, безусловно, нет такой инициативы, и Эстония, безусловно, не собирается что-то делать наедине, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр отметил, что сейчас приоритетом является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах.

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