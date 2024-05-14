Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова рассмотреть отправку войск в Украину в случае согласия по этому поводу со стороны других стран-членов НАТО.
Швеция готова обсуждать отправку войск в Украину
В частности, Йонсон не стал исключать вариант отправки шведских военных в Украину в случае, если от партнеров по НАТО поступит соответствующее предложение.
Что говорят другие страны-члены НАТО
По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура в комментарии журналистам издания ERR, идея по отправке западных военных в Украину не получила ни одного развития ни в его стране, ни среди других стран ЕС.
Певкур отметил, что правительство Эстонии ни разу не рассматривает вопрос отправки военных в Украину.
13 мая американское издание Breaking Defence со ссылкой на советника президента Эстонии по безопасности Мадиса Ролла выступило с утверждением, что правительство страны "серьезно" обсуждает возможность отправки эстонских военнослужащих в Украину для выполнения тыловых задач.
Певкур предположил, что журналисты издания дали слишком смелую интерпретацию заявлений Ролла.
Министр отметил, что сейчас приоритетом является отправка боеприпасов в Украину и обучение украинских военных в других странах.
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