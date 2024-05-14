Швеція назвала умову відправки військ в Україну

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна готова розглянути відправку військ до України у разі згоди щодо цього з боку інших країн-членів НАТО.

Швеція готова обговорювати відправку військ в Україну

Зокрема, Йонсон не став відкидати варіант відправки шведських військових в Україну у разі, якщо від партнерів по НАТО надійде відповідна пропозиція.

Наскільки я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Конкретної пропозиції тут і зараз немає. Якщо вона з'явиться, конкретна пропозиція, ми зможемо її розглянути, — цитує главу Міноборони Швеції видання Breaking Defense. Поширити

Що кажуть інші країни-члени НАТО

За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура у коментарі журналістам видання ERR, ідея щодо відправки західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні в його країні, ні серед інших країн ЄС.

Певкур зазначив, що уряд Естонії жодного разу не розгляд питання відправки військових в Україну.

Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа та союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати, — пояснює глава Міноборони Естонії. Поширити

13 травня американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Естонії з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд країни "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.

Певкур припустив, що журналісти видання дали занадто смілу інтерпретацію заяв Ролла.

З боку Естонії, безперечно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити наодинці, — підкреслив очільник оборонного відомства. Поширити

Міністр зазначив, що зараз пріоритетом є відправлення боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах.