Швеція назвала умову відправки військ в Україну

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна готова розглянути відправку військ до України у разі згоди щодо цього з боку інших країн-членів НАТО.
Швеція готова обговорювати відправку військ в Україну
Зокрема, Йонсон не став відкидати варіант відправки шведських військових в Україну у разі, якщо від партнерів по НАТО надійде відповідна пропозиція.
Що кажуть інші країни-члени НАТО
За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура у коментарі журналістам видання ERR, ідея щодо відправки західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні в його країні, ні серед інших країн ЄС.
Певкур зазначив, що уряд Естонії жодного разу не розгляд питання відправки військових в Україну.
13 травня американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Естонії з безпеки Мадіса Ролла виступило із твердженням, що уряд країни "серйозно" обговорює можливість відправлення естонських військовослужбовців до України для виконання тилових завдань.
Певкур припустив, що журналісти видання дали занадто смілу інтерпретацію заяв Ролла.
Міністр зазначив, що зараз пріоритетом є відправлення боєприпасів в Україну та навчання українських військових в інших країнах.
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