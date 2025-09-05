Авіатроща літака AZAL. Азербайджан звинуватив Росію у спотворенні фактів щодо страхових виплат

У МЗС Азербайджану назвали навмисним спотворенням фактів заяву російського зовнішньополітичного відомства щодо страхових виплат після збиття літака авіакомпанії AZAL у грудні 2024 року.

Азербайджан звинуватив Росію у спотворенні фактів щодо страхових виплат

Про це йдеться у заяві керівника пресслужби азербайджанського МЗС Айхана Гаджизаде.

Спроби (МЗС РФ — ред.) прирівняти страхові виплати до компенсації, яку вимагає Азербайджан від уряду Росії, є недоречними.

Він зазначив, що заява МЗС РФ «щодо страхових виплат, пов’язаних з катастрофою літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL), що сталася внаслідок збиття, не тільки дивує, але й вводить громадськість в оману».

Страхові виплати AZAL та її пасажирам від страхової компанії, зареєстрованої в Росії, та вимога нашої країни про компенсацію від уряду Росії у зв’язку зі збиттям літака — це зовсім різні речі. Поширити

Він пояснив, що процес страхових виплат компанією тривав останні шість місяців. Ці виплати здійснювалися виключно в межах страхового договору AZAL.

Щодо того факту, що ці страхові «виплати здійснила російська страхова компанія», варто зазначити, що "жодна міжнародна страхова компанія не працює на території Росії", тому страхування літака AZAL було оформлено через російську компанію, йдеться у заяві.

Нагадаємо, 25 грудня минулого року пасажирський літак Azerbaijan Airlines (AZAL), який виконував рейс J2-8243, розбився поблизу міста Актау в Казахстані. Він летів зі столиці Азербайджану, Баку, до Грозного та розбився у Казахстані на протилежному березі Каспію. Загинули 38 з 67 людей, які перебували на борту літака. Є версія, що літак збила російська ППО.