Авиакатастрофа самолета AZAL. Азербайджан обвинил Россию в искажении фактов насчет страховых выплат

В МИД Азербайджана назвали умышленным искажением фактов заявление российского внешнеполитического ведомства по страховым выплатам после сбыта самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Азербайджан обвинил Россию в искажении фактов страховых выплат

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

Попытки (МИД РФ — ред.) приравнять страховые выплаты к компенсации, требуемой Азербайджаном от правительства России, неуместны.

Он отметил, что заявление МИД РФ «по страховым выплатам, связанным с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшее в результате убытка, не только удивляет, но и вводит общественность в заблуждение».

Страховые выплаты AZAL и ее пассажирам от страховой компании, зарегистрированной в России, и требование нашей страны о компенсации от правительства России в связи с убытком самолета — это совершенно разные вещи. Поделиться

Он объяснил, что процесс страховых выплат компанией продолжался последние шесть месяцев. Эти выплаты производились исключительно в пределах страхового договора AZAL.

Относительно того факта, что эти страховые выплаты осуществила российская страховая компания, следует отметить, что "ни одна международная страховая компания не работает на территории России", поэтому страхование самолета AZAL было оформлено через российскую компанию, говорится в заявлении.

Напомним, 25 декабря прошлого года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-8243, разбился вблизи города Актау в Казахстане. Он летел из столицы Азербайджана, Баку, в Грозный и разбился в Казахстане на противоположном берегу Каспия. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета. Есть версия, что самолет сбил российский ПВО.