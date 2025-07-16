Авіаудар РФ по Добропіллю — кількість постраждалих різко збільшилася

16 липня російська окупаційна армія скинула авіабомбу на центр міста Добропілля, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та багато поранених.

Понад 20 людей постраждали через російський авіаудар по Добропіллю

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

За його інформацією, росіяни застосували для атаки 500-кілограмову авіабомбу.

Станом на 19:50 Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина (попередньо повідомлялося про 2 загиблих), ще 21 дістала поранення.

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і 8 автомобілів.

Станом на 19:14 було відомо про 2 загиблих та 14 поранених.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Імовірно, під завалами досі залишаються люди, пошук уцілілих триває. Поширити

Пізніше Філашкін додав, що станом на 20:10 2 людини загинули і 22 поранені.

На ворожу атаку по Добропіллю відреагував президент України Володимир Зеленський.

Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія — у таких підлих ударах. Буде відповідати. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський пообіцяв, що Україна буде працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни.