Авіаудар РФ по Добропіллю — кількість постраждалих різко збільшилася
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Добропіллю — кількість постраждалих різко збільшилася

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Добропілля

16 липня російська окупаційна армія скинула авіабомбу на центр міста Добропілля, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та багато поранених.

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія завдала авіаудару по центру міста Добропілля, внаслідок чого загинули 2 людини та понад 20 отримали поранення.
  • Пошкоджено десятки торгових точок, сотні житлових приміщень та автомобілів в результаті ворожої атаки.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив дії Росії, називаючи їх жахливим та тупим терором, та обіцяв припинити війну за допомогою міжнародних партнерів.

Понад 20 людей постраждали через російський авіаудар по Добропіллю

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

За його інформацією, росіяни застосували для атаки 500-кілограмову авіабомбу.

Станом на 19:50 Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина (попередньо повідомлялося про 2 загиблих), ще 21 дістала поранення.

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і 8 автомобілів.

Станом на 19:14 було відомо про 2 загиблих та 14 поранених.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Імовірно, під завалами досі залишаються люди, пошук уцілілих триває.

Пізніше Філашкін додав, що станом на 20:10 2 людини загинули і 22 поранені.

На ворожу атаку по Добропіллю відреагував президент України Володимир Зеленський.

Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах — тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія — у таких підлих ударах. Буде відповідати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський пообіцяв, що Україна буде працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни.

І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані.

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