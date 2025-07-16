Авиаудар РФ по Доброполью — количество пострадавших резко увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Доброполью — количество пострадавших резко увеличилось

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Доброполье
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16 июля российская оккупационная армия сбросила авиабомбу на центр города Доброполье в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли и много раненых.

Главные тезисы

  • Российская оккупационная армия сбросила авиабомбу на центр города Доброполье, погибли 2 человека и более 20 ранены.
  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил действия России, называя их ужасным и тупым террором, обещал прекратить войну.
  • Было нанесено значительное количество повреждений: повреждены десятки торговых точек, сотни жилых помещений и автомобилей.

Более 20 человек пострадали из-за российского авиаудара по Доброполью

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его информации, россияне применили для атаки 500-килограммовую авиабомбу.

По состоянию на 19:50 Вадим Филашкин уточнил, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек (предварительно сообщалось о 2 погибших), еще 21 получил ранения.

Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

По состоянию на 19:14 было известно о 2 погибших и 14 раненых.

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вероятно, под завалами все еще остаются люди, поиск уцелевших продолжается.

Позже Филашкин добавил, что по состоянию на 20:10 2 человека погибли и 22 ранены.

На вражескую атаку по Доброполью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Все службы привлечены. Пытаются спасти как можно больше людей. Это просто ужасный, тупой русский террор. Никакого военного смысла в их ударах — только попытка унести больше жизней. Вся нынешняя Россия в таких подлых ударах. Будет отвечать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский пообещал, что Украина будет работать с партнерами ради того, чтобы вынудить Россию к окончанию войны.

И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы.

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