Авиаудар РФ по Доброполью — количество пострадавших резко увеличилось

16 июля российская оккупационная армия сбросила авиабомбу на центр города Доброполье в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли и много раненых.

Более 20 человек пострадали из-за российского авиаудара по Доброполью

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его информации, россияне применили для атаки 500-килограммовую авиабомбу.

По состоянию на 19:50 Вадим Филашкин уточнил, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек (предварительно сообщалось о 2 погибших), еще 21 получил ранения.

Повреждены 54 торговых точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

По состоянию на 19:14 было известно о 2 погибших и 14 раненых.

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вероятно, под завалами все еще остаются люди, поиск уцелевших продолжается. Поделиться

Позже Филашкин добавил, что по состоянию на 20:10 2 человека погибли и 22 ранены.

На вражескую атаку по Доброполью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Все службы привлечены. Пытаются спасти как можно больше людей. Это просто ужасный, тупой русский террор. Никакого военного смысла в их ударах — только попытка унести больше жизней. Вся нынешняя Россия в таких подлых ударах. Будет отвечать. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский пообещал, что Украина будет работать с партнерами ради того, чтобы вынудить Россию к окончанию войны.