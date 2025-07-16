Россия сбросила авиабомбу на Доброполье — есть погибшие и много раненых

Во второй половине дня 16 июля российская авиация бомбила Доброполье в Донецкой области. 2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара.
Главные тезисы
- Авиабомбардировка Доброполья в Донецкой области 16 июля привела к погибшим и раненым.
- Это еще один пример агрессии России против гражданских украинцев, подтверждающий опасность ситуации.
- Последствия удара включают 2 погибших, 14 раненых, поврежденные торговые точки, многоэтажные дома и автомобили.
Россия сбросила авиабомбу на Доброполье: есть жертвы
Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.
Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего. Поэтому я снова и снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких! — отметил Филашкин.
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