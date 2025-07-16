Россия сбросила авиабомбу на Доброполье — есть погибшие и много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия сбросила авиабомбу на Доброполье — есть погибшие и много раненых

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Доброполье
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Во второй половине дня 16 июля российская авиация бомбила Доброполье в Донецкой области. 2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара.

Главные тезисы

  • Авиабомбардировка Доброполья в Донецкой области 16 июля привела к погибшим и раненым.
  • Это еще один пример агрессии России против гражданских украинцев, подтверждающий опасность ситуации.
  • Последствия удара включают 2 погибших, 14 раненых, поврежденные торговые точки, многоэтажные дома и автомобили.

Россия сбросила авиабомбу на Доброполье: есть жертвы

Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.

Доброполье после авиаудара РФ

Нахожусь на месте удара, лично контролирую ход спасательной операции. Работают спасатели, врачи, полиция и все ответственные службы.

Доброполье после авиаудара РФ

Это еще одно страшное преступление россиян на нашей земле. Они стремятся истребить нас всех до последнего. Поэтому я снова и снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких! — отметил Филашкин.

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