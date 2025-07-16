Россия сбросила авиабомбу на Доброполье — есть погибшие и много раненых

Во второй половине дня 16 июля российская авиация бомбила Доброполье в Донецкой области. 2 погибших, 14 раненых — таковы предварительные последствия удара.

Россия сбросила авиабомбу на Доброполье: есть жертвы

Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно по торговому центру в центре города. В этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

По всей вероятности, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается.

Доброполье после авиаудара РФ

Нахожусь на месте удара, лично контролирую ход спасательной операции. Работают спасатели, врачи, полиция и все ответственные службы. Поделиться

Доброполье после авиаудара РФ