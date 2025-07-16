Росія скинула авіабомбу на Добропілля — є загиблі та багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія скинула авіабомбу на Добропілля — є загиблі та багато поранених

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Добропілля

У другій половині дня 16 липня російська авіація бомбила Добропілля на Донеччині. 2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару.

Головні тези:

  • Російська авіація вдарила по Добропіллю на Донеччині, призвівши до загибелі та поранених людей.
  • Ситуація в Добропіллі є ще одним прикладом агресії Росії проти цивільних українців.

Росія скинула авіабомбу на Добропілля: є жертви

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

Добропілля після авіаудару РФ

Перебуваю на місці удару, особисто контролюю хід рятувальної операції. Працюють рятувальники, лікарі, поліція та всі відповідальні служби.

Добропілля після авіаудару РФ

Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього. Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких! — зазначив Філашкін.

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