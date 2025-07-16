Росія скинула авіабомбу на Добропілля — є загиблі та багато поранених

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього. Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких! — зазначив Філашкін.