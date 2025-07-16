Росія скинула авіабомбу на Добропілля — є загиблі та багато поранених

У другій половині дня 16 липня російська авіація бомбила Добропілля на Донеччині. 2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару.
Головні тези:
- Російська авіація вдарила по Добропіллю на Донеччині, призвівши до загибелі та поранених людей.
- Ситуація в Добропіллі є ще одним прикладом агресії Росії проти цивільних українців.
Росія скинула авіабомбу на Добропілля: є жертви
Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.
Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього. Тому я знову і знову закликаю всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких! — зазначив Філашкін.
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