Авіаудари РФ по Краснопіллю на Сумщині — загинуло троє людей

У Краснопіллі Сумської області кількість загиблих унаслідок авіаційного удару російських військ зросла до трьох, також відомо про двох поранених.
Головні тези:
- У результаті авіаційного удару російських військ на Краснопіллі загинуло троє людей та було поранено двох.
- Ворог скинув на центр селища щонайменше шість керованих авіабомб, що призвело до пошкодження та знищення будівель.
- Сумська обласна прокуратура підтвердила трагічні наслідки авіаудару в Краснопіллі.
Росія вбила троє людей у Краснопіллі
Про це Сумська обласна прокуратура повідомила в Телеграмі.
Встановлено, що протягом години ворог скинув на центр селища щонайменше шість керованих авіабомб.
Унаслідок ворожої атаки пошкоджена та знищена низка адміністративних будівель і приватних будинків.
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