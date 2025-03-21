Авіаудари РФ по Краснопіллю на Сумщині — загинуло троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудари РФ по Краснопіллю на Сумщині — загинуло троє людей

Сумська обласна прокуратура
Сумщина

У Краснопіллі Сумської області кількість загиблих унаслідок авіаційного удару російських військ зросла до трьох, також відомо про двох поранених.

Головні тези:

  • У результаті авіаційного удару російських військ на Краснопіллі загинуло троє людей та було поранено двох.
  • Ворог скинув на центр селища щонайменше шість керованих авіабомб, що призвело до пошкодження та знищення будівель.
  • Сумська обласна прокуратура підтвердила трагічні наслідки авіаудару в Краснопіллі.

Росія вбила троє людей у Краснопіллі

Про це Сумська обласна прокуратура повідомила в Телеграмі.

Встановлено, що протягом години ворог скинув на центр селища щонайменше шість керованих авіабомб.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджена та знищена низка адміністративних будівель і приватних будинків.

Унаслідок атаки ворога, станом на 18:45 годину, загинуло 3 особи, ще 2 — поранені.

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