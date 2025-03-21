Авиаудары РФ по Краснополью на Сумщине — погибли три человека

В Краснополье Сумской области количество погибших в результате авиационного удара российских войск возросло до трех, также известно о двух раненых.
Главные тезисы
- В результате авиационного удара РФ на Краснополье на Сумщине погибли три человека, а двое получили ранения.
- Прокуратура Сумской области подтвердила трагические последствия воздушной атаки, в результате которой пострадали как административные здания, так и частные дома.
- В течение часа вражеский самолет сбросил на поселок не менее шести управляемых авиабомб, вызвав серьезные разрушения.
Россия убила три человека в Краснополье
Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в телеграмме.
Установлено, что в течение часа враг сбросил на центр поселка не менее шести управляемых авиабомб.
В результате вражеской атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов.
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