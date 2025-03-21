Авиаудары РФ по Краснополью на Сумщине — погибли три человека
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудары РФ по Краснополью на Сумщине — погибли три человека

Сумская областная прокуратура
Краснополье
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В Краснополье Сумской области количество погибших в результате авиационного удара российских войск возросло до трех, также известно о двух раненых.

Главные тезисы

  • В результате авиационного удара РФ на Краснополье на Сумщине погибли три человека, а двое получили ранения.
  • Прокуратура Сумской области подтвердила трагические последствия воздушной атаки, в результате которой пострадали как административные здания, так и частные дома.
  • В течение часа вражеский самолет сбросил на поселок не менее шести управляемых авиабомб, вызвав серьезные разрушения.

Россия убила три человека в Краснополье

Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в телеграмме.

Установлено, что в течение часа враг сбросил на центр поселка не менее шести управляемых авиабомб.

В результате вражеской атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов.

В результате атаки врага, по состоянию на 18:45 час, погибли 3 человека, еще 2 — ранены.

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