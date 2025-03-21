Авиаудары РФ по Краснополью на Сумщине — погибли три человека

В Краснополье Сумской области количество погибших в результате авиационного удара российских войск возросло до трех, также известно о двух раненых.

Россия убила три человека в Краснополье

Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в телеграмме.

Установлено, что в течение часа враг сбросил на центр поселка не менее шести управляемых авиабомб.

В результате вражеской атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов.