Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни — підписано договір

Уряд Австралії 26 липня підписав договір з Великою Британією про посилення упродовж наступних 50 років співпраці в галузі будівництва атомних підводних човнів.

Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни

Пакт AUKUS, узгоджений Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, має на меті забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами з наступного десятиліття для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про офіційний перегляд пакту цього року.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що двосторонній договір був підписаний з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі 26 липня після зустрічі в місті Джилонг, штат Вікторія.

Джилонгська угода уможливить всебічну співпрацю з проєктування, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування і утилізації наших підводних човнів типу SSN-AUKUS. Поширити

Договір є «зобов'язанням на наступні 50 років британсько-австралійської двосторонньої оборонної співпраці в рамках першого рівня AUKUS», йдеться в заяві.

Міністерство оборони Великої Британії заявило цього тижня, що двосторонній договір стане основою для програм розробки підводних човнів обох союзників і, як очікується, принесе Британії до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27,1 млрд дол США) у вигляді експорту протягом наступних 25 років.

AUKUS є найбільшим в історії Австралії оборонним проєктом, на який Канберра зобов'язалася витратити 368 мільярдів австралійських доларів протягом трьох десятиліть, включаючи мільярдні інвестиції у виробничу базу США. Австралія, яка цього місяця виплатила США 800 мільйонів австралійських доларів у якості другого платежу в рамках AUKUS, заявила, що впевнена в тому, що пакт буде продовжено.