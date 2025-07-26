Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни — підписано договір
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Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни — підписано договір

атомний підводний човен
Джерело:  Reuters

Уряд Австралії 26 липня підписав договір з Великою Британією про посилення упродовж наступних 50 років співпраці в галузі будівництва атомних підводних човнів.

Головні тези:

  • Підписання договору між Австралією та Британією щодо будівництва атомних підводних човнів наступних 50 років.
  • Партнерство покликане протидіяти амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
  • Угода передбачає обов'язок розвитку програм підводних човнів і може принести Великій Британії до 20 мільярдів фунтів стерлінгів у формі експорту.

Австралія і Британія спільно будуватимуть атомні підводні човни

Пакт AUKUS, узгоджений Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, має на меті забезпечити Австралію атомними ударними підводними човнами з наступного десятиліття для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про офіційний перегляд пакту цього року.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що двосторонній договір був підписаний з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі 26 липня після зустрічі в місті Джилонг, штат Вікторія.

Джилонгська угода уможливить всебічну співпрацю з проєктування, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування і утилізації наших підводних човнів типу SSN-AUKUS.

Договір є «зобов'язанням на наступні 50 років британсько-австралійської двосторонньої оборонної співпраці в рамках першого рівня AUKUS», йдеться в заяві.

Міністерство оборони Великої Британії заявило цього тижня, що двосторонній договір стане основою для програм розробки підводних човнів обох союзників і, як очікується, принесе Британії до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27,1 млрд дол США) у вигляді експорту протягом наступних 25 років.

AUKUS є найбільшим в історії Австралії оборонним проєктом, на який Канберра зобов'язалася витратити 368 мільярдів австралійських доларів протягом трьох десятиліть, включаючи мільярдні інвестиції у виробничу базу США. Австралія, яка цього місяця виплатила США 800 мільйонів австралійських доларів у якості другого платежу в рамках AUKUS, заявила, що впевнена в тому, що пакт буде продовжено.

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