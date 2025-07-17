Історична угода. Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Німеччина та Велика Британія підписали в Лондоні Договір про дружбу та двостороннє співробітництво між Федеративною Республікою Німеччина та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Підписи під документами поставили глави урядів ФРН Фрідріх Мерц і Великої Британії Кір Стармер, а також міністри закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль і Великої Британії Девід Ламмі.

Стармер назвав підписання «історичним» фактом, а документ — «дуже особливим договором, першим такого роду за весь час між двома країнами». Він охоплює, за словами британського прем’єр-міністра, такі сфери як безпека, оборона, торгівля, економіка тощо.

Це історичний день для німецько-британських відносин. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Він зазначив, що це поглибить співпрацю, особливо після виходу Великої Британії з ЄС.

Ми будемо тісніше співпрацювати в галузі оборони, зовнішньої політики, а також економічної політики.

Договір зосереджений насамперед на політиці безпеки: дві держави домовилися про тіснішу співпрацю в проєктах озброєння, про військову взаємодопомогу, поглиблення взаємодії розвідувальних служб тощо.

Обидві сторони зобов'язуються спільно вирішувати «нові, далекосяжні виклики євроатлантичній безпеці в епоху, що характеризується загостреною стратегічною конкуренцією, викликами міжнародному порядку, заснованому на правилах, та викликами своїм демократіям з боку зростаючих гібридних загроз». Поширити

Німецько-британський договір не містить конкретних пунктів про ядерне стримування, втім, у ньому згадується про проведення поглибленого діалогу з питань оборони, що становлять спільний інтерес, та глобального стратегічного прогнозування, включаючи ядерні питання.