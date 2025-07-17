Історична угода. Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Німеччина та Велика Британія підписали в Лондоні Договір про дружбу та двостороннє співробітництво між Федеративною Республікою Німеччина та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
Головні тези:
- Підписаний Договір про дружбу та співробітництво між Німеччиною і Британією є історичним кроком для обох країн.
- Документ охоплює такі сфери як безпека, оборона, торгівля та економіка, зазначаючи спільний інтерес у питаннях оборони та глобального стратегічного прогнозування.
- Договір зосереджений на політиці безпеки, включаючи тісну співпрацю в проєктах озброєння та військову взаємодопомогу.
Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво
Підписи під документами поставили глави урядів ФРН Фрідріх Мерц і Великої Британії Кір Стармер, а також міністри закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль і Великої Британії Девід Ламмі.
Стармер назвав підписання «історичним» фактом, а документ — «дуже особливим договором, першим такого роду за весь час між двома країнами». Він охоплює, за словами британського прем’єр-міністра, такі сфери як безпека, оборона, торгівля, економіка тощо.
Він зазначив, що це поглибить співпрацю, особливо після виходу Великої Британії з ЄС.
Ми будемо тісніше співпрацювати в галузі оборони, зовнішньої політики, а також економічної політики.
Договір зосереджений насамперед на політиці безпеки: дві держави домовилися про тіснішу співпрацю в проєктах озброєння, про військову взаємодопомогу, поглиблення взаємодії розвідувальних служб тощо.
Німецько-британський договір не містить конкретних пунктів про ядерне стримування, втім, у ньому згадується про проведення поглибленого діалогу з питань оборони, що становлять спільний інтерес, та глобального стратегічного прогнозування, включаючи ядерні питання.
У документі згадується війна агресії з боку Російської Федерації, яка визначена як «найбільш значна та безпосередня загроза» безпеці. Обидві сторони планують координувати свої зусилля щодо стримування та забезпечення безпеки північних і східних флангів НАТО.
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