Історична угода. Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво
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Політика
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Історична угода. Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Договір
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Джерело:  Укрінформ

Німеччина та Велика Британія підписали в Лондоні Договір про дружбу та двостороннє співробітництво між Федеративною Республікою Німеччина та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Головні тези:

  • Підписаний Договір про дружбу та співробітництво між Німеччиною і Британією є історичним кроком для обох країн.
  • Документ охоплює такі сфери як безпека, оборона, торгівля та економіка, зазначаючи спільний інтерес у питаннях оборони та глобального стратегічного прогнозування.
  • Договір зосереджений на політиці безпеки, включаючи тісну співпрацю в проєктах озброєння та військову взаємодопомогу.

Німеччина і Британія підписали Договір про дружбу та співробітництво

Підписи під документами поставили глави урядів ФРН Фрідріх Мерц і Великої Британії Кір Стармер, а також міністри закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль і Великої Британії Девід Ламмі.

Стармер назвав підписання «історичним» фактом, а документ — «дуже особливим договором, першим такого роду за весь час між двома країнами». Він охоплює, за словами британського прем’єр-міністра, такі сфери як безпека, оборона, торгівля, економіка тощо.

Це історичний день для німецько-британських відносин.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Він зазначив, що це поглибить співпрацю, особливо після виходу Великої Британії з ЄС.

Ми будемо тісніше співпрацювати в галузі оборони, зовнішньої політики, а також економічної політики.

Договір зосереджений насамперед на політиці безпеки: дві держави домовилися про тіснішу співпрацю в проєктах озброєння, про військову взаємодопомогу, поглиблення взаємодії розвідувальних служб тощо.

Обидві сторони зобов'язуються спільно вирішувати «нові, далекосяжні виклики євроатлантичній безпеці в епоху, що характеризується загостреною стратегічною конкуренцією, викликами міжнародному порядку, заснованому на правилах, та викликами своїм демократіям з боку зростаючих гібридних загроз».

Німецько-британський договір не містить конкретних пунктів про ядерне стримування, втім, у ньому згадується про проведення поглибленого діалогу з питань оборони, що становлять спільний інтерес, та глобального стратегічного прогнозування, включаючи ядерні питання.

У документі згадується війна агресії з боку Російської Федерації, яка визначена як «найбільш значна та безпосередня загроза» безпеці. Обидві сторони планують координувати свої зусилля щодо стримування та забезпечення безпеки північних і східних флангів НАТО.

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