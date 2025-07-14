Німеччина вчергове відмовилася постачати Україні далекобійні ракети Taurus
Категорія
Світ
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Німеччина вчергове відмовилася постачати Україні далекобійні ракети Taurus

Німеччина вчергове відмовилася постачати Україні далекобійні ракети Taurus
Джерело:  The Financial Times

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності TAURUS.

Головні тези:

  • Німеччина відмовляється постачати Україні ракети Taurus великої дальності, виправдовуючи це обмеженими запасами в країні.
  • Міністр оборони ФРН зазначив про можливість закупівлі у США систем Patriot для передачі їх Україні як альтернативи.
  • Відмова Німеччини в постачанні ракет Україні в контексті зрослої загрози зі сторони Росії піднімає питання ефективності оборонної стратегії.

Пісторіус заявив про відмову Німеччини постачати Україні TAURUS

Пісторіус зазначив, що обговорить пропозицію стосовно придбання Берліном двох систем Patriot у США, яку він раніше зробив американському міністру оборони Піту Геґсету.

Але він сказав, що Німеччина не буде постачати Україні свої ракети TAURUS великої дальності, попри хвилю недавніх російських повітряних атак і новий запит з боку Києва.

У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це дійсно занадто мало, особливо враховуючи цілі потенціалу НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо дати більше, — уточнив глава міноборони ФРН, говорячи про Patriot.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Фрн

10 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.

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