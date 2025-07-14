Німеччина вчергове відмовилася постачати Україні далекобійні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності TAURUS.

Пісторіус заявив про відмову Німеччини постачати Україні TAURUS

Пісторіус зазначив, що обговорить пропозицію стосовно придбання Берліном двох систем Patriot у США, яку він раніше зробив американському міністру оборони Піту Геґсету.

Але він сказав, що Німеччина не буде постачати Україні свої ракети TAURUS великої дальності, попри хвилю недавніх російських повітряних атак і новий запит з боку Києва.

У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це дійсно занадто мало, особливо враховуючи цілі потенціалу НАТО, яких ми повинні досягти. Ми точно не можемо дати більше, — уточнив глава міноборони ФРН, говорячи про Patriot. Борис Пісторіус Міністр оборони Фрн

10 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.