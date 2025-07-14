Німеччина вчергове відмовилася постачати Україні далекобійні ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності TAURUS.
Головні тези:
- Німеччина відмовляється постачати Україні ракети Taurus великої дальності, виправдовуючи це обмеженими запасами в країні.
- Міністр оборони ФРН зазначив про можливість закупівлі у США систем Patriot для передачі їх Україні як альтернативи.
- Відмова Німеччини в постачанні ракет Україні в контексті зрослої загрози зі сторони Росії піднімає питання ефективності оборонної стратегії.
Пісторіус заявив про відмову Німеччини постачати Україні TAURUS
Пісторіус зазначив, що обговорить пропозицію стосовно придбання Берліном двох систем Patriot у США, яку він раніше зробив американському міністру оборони Піту Геґсету.
Але він сказав, що Німеччина не буде постачати Україні свої ракети TAURUS великої дальності, попри хвилю недавніх російських повітряних атак і новий запит з боку Києва.
10 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про готовність Берліна закупити у США додаткові системи ППО Patriot, аби передати їх Україні.
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