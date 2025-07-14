Германия в очередной раз отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украину крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

Писториус заявил об отказе Германии поставлять Украине TAURUS

Писториус отметил, что обсудит предложение о приобретении Берлином двух систем Patriot в США, которое он ранее сделал американскому министру обороны Питу Хэгсету.

Но он сказал, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты TAURUS большой дальности, невзирая на волну недавних российских воздушных атак и новый запрос со стороны Киева.

У нас осталось всего шесть в Германии. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели потенциала НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше, — уточнил глава минобороны ФРГ, говоря о Patriot. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

10 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.