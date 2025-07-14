Германия в очередной раз отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украину крылатые ракеты большой дальности TAURUS.
Главные тезисы
- Германия отказывается поставлять Украине ракеты Taurus большой дальности из-за ограниченных запасов в стране.
- Возможная закупка у США систем Patriot станет альтернативой поставкам ракет для украинской обороны.
- Отказ Германии вызывает обсуждения эффективности оборонной стратегии, учитывая увеличивающуюся угрозу со стороны России.
Писториус заявил об отказе Германии поставлять Украине TAURUS
Писториус отметил, что обсудит предложение о приобретении Берлином двух систем Patriot в США, которое он ранее сделал американскому министру обороны Питу Хэгсету.
Но он сказал, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты TAURUS большой дальности, невзирая на волну недавних российских воздушных атак и новый запрос со стороны Киева.
10 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.
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