Германия в очередной раз отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus
Категория
Мир
Дата публикации

Германия в очередной раз отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

TAURUS
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Источник:  The Financial Times

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет поставлять Украину крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

Главные тезисы

  • Германия отказывается поставлять Украине ракеты Taurus большой дальности из-за ограниченных запасов в стране.
  • Возможная закупка у США систем Patriot станет альтернативой поставкам ракет для украинской обороны.
  • Отказ Германии вызывает обсуждения эффективности оборонной стратегии, учитывая увеличивающуюся угрозу со стороны России.

Писториус заявил об отказе Германии поставлять Украине TAURUS

Писториус отметил, что обсудит предложение о приобретении Берлином двух систем Patriot в США, которое он ранее сделал американскому министру обороны Питу Хэгсету.

Но он сказал, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты TAURUS большой дальности, невзирая на волну недавних российских воздушных атак и новый запрос со стороны Киева.

У нас осталось всего шесть в Германии. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели потенциала НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше, — уточнил глава минобороны ФРГ, говоря о Patriot.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

10 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Берлина закупить у США дополнительные системы ПВО Patriot, чтобы передать их Украине.

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