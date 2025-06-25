Британія надасть Україні 350 ракет ППО ASRAAM за кошти заморожених активів РФ

Британія передасть Україні 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Постачання буде профінансовано коштом доходів від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Британія передасть Україні 350 ракет ASRAAM для підвищення протиповітряної оборони країни.
- Постачання ракет буде профінансоване коштом заморожених російських активів, як справедливий крок у контексті війни, ініційованої Росією.
- Британія підтвердила свою підтримку Україні та закликає Росію відповідати за воєнні дії та повертатися до мирних переговорів.
Британія використала кошти заморожених активів РФ для допомоги Україні
Британія оголосила про новий оборонний пакет військової допомоги для України.
Прем'єр наголосив, що саме Росія повинна відповідати за "варварську та незаконну війну", і використання коштів з її активів є справедливим кроком.
Стармер також закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги після зустрічей з королем Чарльзом III та Кіром Стармером у Лондоні. Обидва британські лідери публічно підтвердили свою підтримку Україні.
Виступаючи на панельній дискусії, Зеленський зазначив, що захист України залишається питанням, яке об’єднує всі політичні сили в Британії. Він також відзначив високу підтримку серед британського суспільства.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-