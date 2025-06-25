Британія надасть Україні 350 ракет ППО ASRAAM за кошти заморожених активів РФ
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Світ
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Британія надасть Україні 350 ракет ППО ASRAAM за кошти заморожених активів РФ

ASRAAM
Джерело:  Politico

Британія передасть Україні 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM. Постачання буде профінансовано коштом доходів від заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Британія передасть Україні 350 ракет ASRAAM для підвищення протиповітряної оборони країни.
  • Постачання ракет буде профінансоване коштом заморожених російських активів, як справедливий крок у контексті війни, ініційованої Росією.
  • Британія підтвердила свою підтримку Україні та закликає Росію відповідати за воєнні дії та повертатися до мирних переговорів.

Британія використала кошти заморожених активів РФ для допомоги Україні

Британія оголосила про новий оборонний пакет військової допомоги для України.

Як заявив прем’єр Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі, країна передасть 350 ракет класу "повітря-повітря" ASRAAM. Постачання буде профінансоване коштом 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих як відсотки від заморожених російських активів.

Прем'єр наголосив, що саме Росія повинна відповідати за "варварську та незаконну війну", і використання коштів з її активів є справедливим кроком.

Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Наша підтримка ніколи не похитнеться.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Британії

Стармер також закликав російського диктатора Володимира Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги після зустрічей з королем Чарльзом III та Кіром Стармером у Лондоні. Обидва британські лідери публічно підтвердили свою підтримку Україні.

Виступаючи на панельній дискусії, Зеленський зазначив, що захист України залишається питанням, яке об’єднує всі політичні сили в Британії. Він також відзначив високу підтримку серед британського суспільства.

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