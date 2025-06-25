Британия предоставит Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за средства замороженных активов РФ

Великобритания передаст Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Поставки будут профинансированы на средства доходов от замороженных российских активов.

Британия использовала средства замороженных активов РФ для помощи Украине

Великобритания объявила о новом оборонном пакете военной помощи для Украины.

Как заявил премьер Кир Стармер во время саммита НАТО в Гааге, страна передаст 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM. Поделиться

Премьер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за "варварскую и незаконную войну", и использование средств из ее активов является справедливым шагом.

Россия, а не Украина должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина Наша поддержка никогда не пошатнется. Кир Стармер Премьер-министр Британии

Стармер также призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам, которые заблокированы.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу после встреч с королем Чарльзом III и Киром Стармером в Лондоне. Оба британских лидера публично подтвердили свою поддержку Украине.

Выступая на панельной дискуссии, Зеленский отметил, что защита Украины остается вопросом, объединяющим все политические силы в Британии. Он также отметил высокую поддержку британского общества.