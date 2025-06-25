Британия предоставит Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за средства замороженных активов РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Британия предоставит Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за средства замороженных активов РФ

ASRAAM
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Источник:  Politico

Великобритания передаст Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Поставки будут профинансированы на средства доходов от замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • Британия передаст Украине 350 ракет ПВО ASRAAM для укрепления противовоздушной обороны страны.
  • Поставки ракет будут профинансированы на средства доходов от замороженных российских активов.
  • Британия поддерживает Украину в контексте войны, инициированной Россией, и призывает к возвращению к мирным переговорам.

Британия использовала средства замороженных активов РФ для помощи Украине

Великобритания объявила о новом оборонном пакете военной помощи для Украины.

Как заявил премьер Кир Стармер во время саммита НАТО в Гааге, страна передаст 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM.

Премьер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за "варварскую и незаконную войну", и использование средств из ее активов является справедливым шагом.

Россия, а не Украина должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина Наша поддержка никогда не пошатнется.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Стармер также призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам, которые заблокированы.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу после встреч с королем Чарльзом III и Киром Стармером в Лондоне. Оба британских лидера публично подтвердили свою поддержку Украине.

Выступая на панельной дискуссии, Зеленский отметил, что защита Украины остается вопросом, объединяющим все политические силы в Британии. Он также отметил высокую поддержку британского общества.

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