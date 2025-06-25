Британия предоставит Украине 350 ракет ПВО ASRAAM за средства замороженных активов РФ

Великобритания передаст Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Поставки будут профинансированы на средства доходов от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Британия передаст Украине 350 ракет ПВО ASRAAM для укрепления противовоздушной обороны страны.
- Поставки ракет будут профинансированы на средства доходов от замороженных российских активов.
- Британия поддерживает Украину в контексте войны, инициированной Россией, и призывает к возвращению к мирным переговорам.
Британия использовала средства замороженных активов РФ для помощи Украине
Великобритания объявила о новом оборонном пакете военной помощи для Украины.
Премьер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за "варварскую и незаконную войну", и использование средств из ее активов является справедливым шагом.
Стармер также призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам, которые заблокированы.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу после встреч с королем Чарльзом III и Киром Стармером в Лондоне. Оба британских лидера публично подтвердили свою поддержку Украине.
Выступая на панельной дискуссии, Зеленский отметил, что защита Украины остается вопросом, объединяющим все политические силы в Британии. Он также отметил высокую поддержку британского общества.
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