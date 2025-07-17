Историческое соглашение. Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Германия и Британия подписали в Лондоне Договор о дружбе и двустороннем сотрудничестве между Федеративной Республикой Германия и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Подписи под документами поставили главы правительств ФРГ Фридрих Мерц и Великобритании Кир Стармер, а также министры иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль и Великобритании Дэвид Ламми.

Стармер назвал подписание «историческим» фактом, а документ — «очень особым договором, первым такого рода за все время между двумя странами». Он охватывает, по словам британского премьер-министра, такие сферы, как безопасность, оборона, торговля, экономика и т.д.

Это исторический день для германо-британских отношений. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Он отметил, что это углубит сотрудничество, особенно после выхода Великобритании из ЕС.

Мы будем теснее сотрудничать в области обороны, внешней политики и экономической политики.

Договор сосредоточен прежде всего на политике безопасности: два государства договорились о более тесном сотрудничестве в проектах вооружения, о военной взаимопомощи, углублении взаимодействия разведывательных служб и т.д.

Обе стороны обязуются совместно решать «новые, далеко идущие вызовы евроатлантической безопасности в эпоху, характеризующуюся обостренной стратегической конкуренцией, вызовами международного порядка, основанном на правилах, и вызовами своим демократиям со стороны возрастающих гибридных угроз». Поделиться

Немецко-британский договор не содержит конкретных пунктов о ядерном сдерживании, впрочем, в нем упоминается о проведении углубленного диалога по вопросам обороны, представляющих общий интерес, и глобального стратегического прогнозирования, включая ядерные вопросы.