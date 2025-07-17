Историческое соглашение. Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве
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Политика
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Историческое соглашение. Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Договор
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Источник:  Укринформ

Германия и Британия подписали в Лондоне Договор о дружбе и двустороннем сотрудничестве между Федеративной Республикой Германия и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Главные тезисы

  • Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Германией и Британией — исторический шаг, охватывающий сферы безопасности, обороны, торговли и экономики.
  • Документ уделяет особое внимание сотрудничеству в области обороны, военной взаимопомощи и усилению взаимодействия разведывательных служб.
  • Договор фокусируется на совместном решении вызовов евроатлантической безопасности, особенно в контексте обостренной стратегической конкуренции и гибридных угроз.

Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Подписи под документами поставили главы правительств ФРГ Фридрих Мерц и Великобритании Кир Стармер, а также министры иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль и Великобритании Дэвид Ламми.

Стармер назвал подписание «историческим» фактом, а документ — «очень особым договором, первым такого рода за все время между двумя странами». Он охватывает, по словам британского премьер-министра, такие сферы, как безопасность, оборона, торговля, экономика и т.д.

Это исторический день для германо-британских отношений.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Он отметил, что это углубит сотрудничество, особенно после выхода Великобритании из ЕС.

Мы будем теснее сотрудничать в области обороны, внешней политики и экономической политики.

Договор сосредоточен прежде всего на политике безопасности: два государства договорились о более тесном сотрудничестве в проектах вооружения, о военной взаимопомощи, углублении взаимодействия разведывательных служб и т.д.

Обе стороны обязуются совместно решать «новые, далеко идущие вызовы евроатлантической безопасности в эпоху, характеризующуюся обостренной стратегической конкуренцией, вызовами международного порядка, основанном на правилах, и вызовами своим демократиям со стороны возрастающих гибридных угроз».

Немецко-британский договор не содержит конкретных пунктов о ядерном сдерживании, впрочем, в нем упоминается о проведении углубленного диалога по вопросам обороны, представляющих общий интерес, и глобального стратегического прогнозирования, включая ядерные вопросы.

В документе упоминается война агрессии со стороны Российской Федерации, которая определена как наиболее значительная и непосредственная угроза безопасности. Обе стороны планируют координировать свои усилия по сдерживанию и обеспечению безопасности северных и восточных флангов НАТО.

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