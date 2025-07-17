Историческое соглашение. Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве

Германия и Британия подписали в Лондоне Договор о дружбе и двустороннем сотрудничестве между Федеративной Республикой Германия и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Главные тезисы
- Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между Германией и Британией — исторический шаг, охватывающий сферы безопасности, обороны, торговли и экономики.
- Документ уделяет особое внимание сотрудничеству в области обороны, военной взаимопомощи и усилению взаимодействия разведывательных служб.
- Договор фокусируется на совместном решении вызовов евроатлантической безопасности, особенно в контексте обостренной стратегической конкуренции и гибридных угроз.
Германия и Британия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве
Подписи под документами поставили главы правительств ФРГ Фридрих Мерц и Великобритании Кир Стармер, а также министры иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль и Великобритании Дэвид Ламми.
Стармер назвал подписание «историческим» фактом, а документ — «очень особым договором, первым такого рода за все время между двумя странами». Он охватывает, по словам британского премьер-министра, такие сферы, как безопасность, оборона, торговля, экономика и т.д.
Он отметил, что это углубит сотрудничество, особенно после выхода Великобритании из ЕС.
Мы будем теснее сотрудничать в области обороны, внешней политики и экономической политики.
Договор сосредоточен прежде всего на политике безопасности: два государства договорились о более тесном сотрудничестве в проектах вооружения, о военной взаимопомощи, углублении взаимодействия разведывательных служб и т.д.
Немецко-британский договор не содержит конкретных пунктов о ядерном сдерживании, впрочем, в нем упоминается о проведении углубленного диалога по вопросам обороны, представляющих общий интерес, и глобального стратегического прогнозирования, включая ядерные вопросы.
В документе упоминается война агрессии со стороны Российской Федерации, которая определена как наиболее значительная и непосредственная угроза безопасности. Обе стороны планируют координировать свои усилия по сдерживанию и обеспечению безопасности северных и восточных флангов НАТО.
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