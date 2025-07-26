Австралия и Британия будут совместно строить атомные подлодки — подписан договор

Правительство Австралии 26 июля подписало договор с Великобританией об усилении на протяжении следующих 50 лет сотрудничества в области строительства атомных подлодок.

Австралия и Британия будут совместно строить атомные подлодки

Пакт AUKUS, согласованный Австралией, Великобританией и США в 2021 году, имеет целью обеспечить Австралию атомными ударными подлодками со следующего десятилетия для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила об официальном пересмотре этого пакта.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что двусторонний договор был подписан с министром обороны Великобритании Джоном Гили 26 июля после встречи в городе Джилонг, штат Виктория.

Джилонгское соглашение позволит всестороннее сотрудничество по проектированию, строительству, эксплуатации, техническому обслуживанию и утилизации наших подлодок типа SSN-AUKUS. Поделиться

Договор является «обязательством на следующие 50 лет британско-австралийского двустороннего оборонного сотрудничества в рамках первого уровня AUKUS», говорится в заявлении.

Министерство обороны Великобритании заявило на этой неделе, что двусторонний договор станет основой для программ разработки подлодок обоих союзников и, как ожидается, принесет Британии до 20 миллиардов фунтов стерлингов (27,1 млрд долл. США) в виде экспорта в течение следующих 25 лет.

AUKUS является крупнейшим в истории Австралии оборонным проектом, на который Канберра обязалась потратить 368 миллиардов австралийских долларов за три десятилетия, включая миллиардные инвестиции в производственную базу США. Австралия, выплатившая в этом месяце США 800 миллионов австралийских долларов в качестве второго платежа в рамках AUKUS, заявила, что уверена в том, что пакт будет продлен.