Австралійські математики вирішили спростувати старе прислів'я, що якщо мавпа матиме змогу нескінченно натискати на клавіші друкарської машинки, то зрештою передрукує всі твори Шекспіра, також відоме, як "теорема нескінченних мавп".
Головні тези:
- Австралійські математики провели дослідження, яке спростувало теорему “нескінченних мавп”
- Науковці розрахували ймовірність написання мавпою слова “банани” за життя і порівняли з кількістю слів у творах Шекспіра
- Експеримент показав, що навіть за умови нескінченної кількості мавп час не вистачить для написання творів Шекспіра
- Австралійські математики дійшли висновку, що 'теорема нескінченних мавп' є недосяжною у реальному світі
- Шекспір самим своїм творчим висловлюванням вже відповів на питання про можливість мавп породжувати творчі текста
Як науковці взялись спростовувати “теорему нескінченних мавп”
Зазначається, що австралійські математики провели реальний розрахунок і представили власні висновки стосовно відомого прислів’я.
Стівен Вудкок та Джей Фалетта взялись спростувати твердження, що маючи нескінченну кількість мавп, або одну мавпу із нескінченною кількістю часу, можна було б навчити їх друкувати будь-який текст.
Зокрема, австралійські науковці розглянули скінченну кількість мавп та скінченний проміжок часу, який відповідає тривалості життя Всесвіту.
Вони здійснювали розрахунки на припущенні, що мавпі необхідно буде витратити близько 30 років, набираючи по одній клавіші в секунду на клавіатурі з 30 клавішами.
До яких висновких дійшли дослідники
За їхніми розрахунками, ймовірність того, що одна мавпа випадково напише слово "банани" протягом усього свого життя становить близько 5%.
У той же час загальна кількість слів у творах Шекспіра складає 884 тис 647, і серед них не має слова “банан”.
У рамках розширення експерименту науковці обрали шимпанзе, яких на планеті проживає близько 200 тис.
Однак навіть їх усіх виявилось замало для успішної роботи з передрукування творів Шекспіра.
Підсумовуючи науковці додали, що “теплова смерть” Всесвіту станеться приблизно через гугол років, що позначається цифрою із сотнею нулів, однак і цього часу мавпам не вистачить, аби передрукувати твори Шекспіра.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-