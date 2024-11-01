Австралійські математики вирішили спростувати старе прислів'я, що якщо мавпа матиме змогу нескінченно натискати на клавіші друкарської машинки, то зрештою передрукує всі твори Шекспіра, також відоме, як "теорема нескінченних мавп".

Як науковці взялись спростовувати “теорему нескінченних мавп”

Зазначається, що австралійські математики провели реальний розрахунок і представили власні висновки стосовно відомого прислів’я.

Стівен Вудкок та Джей Фалетта взялись спростувати твердження, що маючи нескінченну кількість мавп, або одну мавпу із нескінченною кількістю часу, можна було б навчити їх друкувати будь-який текст.

Мавпа

Зокрема, австралійські науковці розглянули скінченну кількість мавп та скінченний проміжок часу, який відповідає тривалості життя Всесвіту.

Вони здійснювали розрахунки на припущенні, що мавпі необхідно буде витратити близько 30 років, набираючи по одній клавіші в секунду на клавіатурі з 30 клавішами.

До яких висновких дійшли дослідники

За їхніми розрахунками, ймовірність того, що одна мавпа випадково напише слово "банани" протягом усього свого життя становить близько 5%.

У той же час загальна кількість слів у творах Шекспіра складає 884 тис 647, і серед них не має слова “банан”.

У рамках розширення експерименту науковці обрали шимпанзе, яких на планеті проживає близько 200 тис.

Однак навіть їх усіх виявилось замало для успішної роботи з передрукування творів Шекспіра.

Враховуючи правдоподібні оцінки тривалості життя Всесвіту та кількості можливих мавп-друкарів, це все одно залишає величезну різницю між наявними ресурсами та тими, що необхідні для нетривіального створення тексту. Отже, ми робимо висновок, що Шекспір сам мимоволі дав відповідь на питання про те, чи може праця мавп замінити людські зусилля як джерело наукової або творчої діяльності. Цитуючи "Гамлета": Ні, — зазначають австралійські математики. Поширити