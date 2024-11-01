Австралийские математики решили опровергнуть известное предположение, что если обезьяна сможет бесконечно нажимать на клавиши печатной машинки, то в конечном итоге перепечатает все произведения Шекспира, также известную как "теорема бесконечных обезьян".

Как ученые принялись опровергать "теорему бесконечных обезьян"

Отмечается, что австралийские математики провели реальный расчет и представили свои выводы относительно известной пословицы.

Стивен Вудкок и Джей Фалетта принялись опровергнуть утверждение, что имея бесконечное количество обезьян или одну обезьяну с бесконечным количеством времени, можно было бы научить их печатать любой текст.

Обезьяна

В частности, австралийские ученые рассмотрели окончательное количество обезьян и конечный промежуток времени, соответствующий продолжительности жизни Вселенной.

Они производили расчеты на предположении, что обезьяне необходимо будет потратить около 30 лет, набирая по одной клавише в секунду на клавиатуре с 30 клавишами.

К каким выводам пришли исследователи

По их расчетам, вероятность того, что одна обезьяна случайно напишет слово "бананы" на протяжении всей жизни составляет около 5%.

В то же время общее количество слов в произведениях Шекспира составляет 884 тыс. 647, и среди них нет слова "банан".

В рамках расширения эксперимента ученые избрали шимпанзе, которых на планете проживает около 200 тыс. человек.

Однако даже их всех оказалось мало для успешной работы по перепечатке произведений Шекспира.

Учитывая правдоподобные оценки продолжительности жизни Вселенной и количества возможных обезьян-печатников, это все равно оставляет огромную разницу между имеющимися ресурсами и необходимыми для нетривиального создания текста. Итак, мы делаем вывод, что Шекспир сам невольно ответил на вопрос о том, может ли труд обезьян заменить человеческие усилия как источник научной или творческой деятельности. Цитуя "Гамлета": Нет, — отмечают австралийские математики. Поделиться