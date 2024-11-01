Австралийские математики решили опровергнуть известное предположение, что если обезьяна сможет бесконечно нажимать на клавиши печатной машинки, то в конечном итоге перепечатает все произведения Шекспира, также известную как "теорема бесконечных обезьян".
Главные тезисы
- Австралийские математики опровергли “теорему бесконечных обезьян”, демонстрируя недостижимость этого явления в реальном мире.
- Исследование показало, что даже при бесконечном количестве обезьян и времени не хватит для перепечатки произведений Шекспира.
- Ученые рассчитали вероятность написания слова “бананы” обезьяной и сравнили с объемом текстов Шекспира, не содержащим данного слова.
- Расчеты показали, что даже при участии всех шимпанзе на планете не хватило бы ресурсов для создания текстов аналогичных произведениям Шекспира.
- Подводя итог исследования, математики отметили, что даже с учетом гигантских временных масштабов невозможно выполнить “теорему бесконечных обезьян”.
Как ученые принялись опровергать "теорему бесконечных обезьян"
Отмечается, что австралийские математики провели реальный расчет и представили свои выводы относительно известной пословицы.
Стивен Вудкок и Джей Фалетта принялись опровергнуть утверждение, что имея бесконечное количество обезьян или одну обезьяну с бесконечным количеством времени, можно было бы научить их печатать любой текст.
В частности, австралийские ученые рассмотрели окончательное количество обезьян и конечный промежуток времени, соответствующий продолжительности жизни Вселенной.
Они производили расчеты на предположении, что обезьяне необходимо будет потратить около 30 лет, набирая по одной клавише в секунду на клавиатуре с 30 клавишами.
К каким выводам пришли исследователи
По их расчетам, вероятность того, что одна обезьяна случайно напишет слово "бананы" на протяжении всей жизни составляет около 5%.
В то же время общее количество слов в произведениях Шекспира составляет 884 тыс. 647, и среди них нет слова "банан".
В рамках расширения эксперимента ученые избрали шимпанзе, которых на планете проживает около 200 тыс. человек.
Однако даже их всех оказалось мало для успешной работы по перепечатке произведений Шекспира.
Подытоживая, ученые добавили, что "тепловая смерть" Вселенной произойдет примерно через гугол лет, что обозначается цифрой с сотней нулей, однако и этого времени обезьянам не хватит, чтобы перепечатать произведения Шекспира.
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