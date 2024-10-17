Исследователи создали первый в мире атлас человеческой кожи, ставший своеобразным "молекулярным рецептом" для искусственного выращивания тканей человеческого тела.

Что известно о приближении к потенциальному выращиванию человеческой кожи

Как отмечается в материале Interesting Engineering, группа ученых из Института Велкома Сенгера и Ньюкаслского университета создала атлас отдельных клеток кожи еще до рождения человека.

Атлас демонстрирует процесс формирования кожи, развития волосяных фолликул, а также позволяет выявить проблемы при дерматологических заболеваниях.

По словам одного из участников исследования, профессора Музлифа Ханиффи, атлас кожи и модель органоида — ценные инструменты для выявления врожденных кожных заболеваний и разработки методов регенеративной медицины.

Кожа

Ожидается, что результаты этой научной работы позволят значительно распространить методы иковки кожных болезней и помочь в разработке инновационных способов трансплантации кожи, а также восстановлении волосяного покрова.

В ходе исследования в лаборатории создана функциональная миниверсия кожи. Этот органоид обладает способностью вырабатывать волосы, что позволяет ученым изучать, как иммунные клетки, в частности макрофаги, участвуют в формировании кровеносных сосудов, подчеркивают ученые. Поделиться

Ученые узнали, что иммунные клетки играют ключевую роль в процессе образования сосудов и заживлении ран без образования рубцов.

Что значит создание атласа человеческой кожи

Предполагается, что это может кардинально изменить подходы к лечению ран и восстановлению после операций.

В материале также отмечается, что в рамках создания подробного атласа была изучена молекулярная динамика на уровне отдельных клеток.

Это позволило получить ценную информацию о процессах, происходящих в кожных покровах. Среди прочего ученые изучали формирование и поведение стволовых клеток.

Взрослые стволовые клетки были использованы для создания органоидов кожи, которые оказались ближе к пренатальной коже, что делает их идеальной моделью для изучения врожденных кожных заболеваний. Исследователи обнаружили, что некоторые генетические маркеры кожных заболеваний уже оказываются на стадии дородового развития, что может привести к созданию более целенаправленных методов терапии, отмечается в материале издания. Поделиться

В долгосрочной перспективе это исследование может помочь в разработке новых методов лечения, таких как создание трансплантатов для людей, пострадавших от ожогов, или пациентов с рубцовой алопецией (облесением), а также улучшить понимание процесса обновления кожи без рубцов.