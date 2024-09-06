Команда исследователей узнала, что обычный пищевой краситель способен временно сделать кожу, мышцы и другие ткани у животных прозрачными.

Как способность делать кожу и ткани прозрачными может помочь науке и медицине

С помощью необычного свойства пищевого красителя учёные получили возможность заглянуть внутрь тела животных без необходимости инвазивного вмешательства.

Отмечается, что в ходе экспериментов исследователи наносили краситель на живот мыши. В результате через кожу можно было увидеть внутренние органы животного: печень, кишечник и мочевой пузырь.

Также ученые наносили краситель на голову мыши и смогли увидеть кровеносные сосуды в мозге.

После смытия красителя кожа мыши вернулась в обычное состояние.

По мнению исследователей, использование этого метода поможет врачам диагностировать злокачественные опухоли без необходимости хирургического вмешательства.

Один из исследователей Гуосонг Хонг подчеркнул, что с помощью этой процедуры можно сделать менее болезненным забор крови из вены.

Что известно о красителе, что делает кожу и ткани тела прозрачными.

Отмечается, что в экспериментах был использован обычный пищевой краситель тартразина, который содержится во многих напитках и чипсах.

Ученые выяснили, что тартразин способен проникать в ткани, позволяя более свободно проходить сквозь них свету.

Этот метод пока не тестировался на людях, но исследователи надеются, что он откроет новые возможности в медицине и научных исследованиях.