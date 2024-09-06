Ученые нашли простой способ сделать кожу прозрачной. Для чего это нужно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли простой способ сделать кожу прозрачной. Для чего это нужно

Кожа
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Источник:  The Guardian, Science

Команда исследователей узнала, что обычный пищевой краситель способен временно сделать кожу, мышцы и другие ткани у животных прозрачными.

Главные тезисы

  • Использование пищевого красителя позволяет временно сделать кожу и ткани тела прозрачными у животных, что открывает новые перспективы в медицине и научных исследованиях.
  • Эксперименты с использованием пищевого красителя тартразина показали, что он способен проникать в ткани и обнаруживать внутренние органы без хирургического вмешательства.
  • Новый метод может помочь в диагностике злокачественных опухолей и сделать процедуру забора крови из вены менее болезненной.
  • Хотя метод пока не протестирован на людях, ученые надеются на его успешное применение в будущем и на возможные прорывы в медицине.
  • Открытие этого метода делает кожу прозрачной временно, что открывает новые возможности для диагностики различных заболеваний и исследований.

Как способность делать кожу и ткани прозрачными может помочь науке и медицине

С помощью необычного свойства пищевого красителя учёные получили возможность заглянуть внутрь тела животных без необходимости инвазивного вмешательства.

Отмечается, что в ходе экспериментов исследователи наносили краситель на живот мыши. В результате через кожу можно было увидеть внутренние органы животного: печень, кишечник и мочевой пузырь.

Также ученые наносили краситель на голову мыши и смогли увидеть кровеносные сосуды в мозге.

После смытия красителя кожа мыши вернулась в обычное состояние.

По мнению исследователей, использование этого метода поможет врачам диагностировать злокачественные опухоли без необходимости хирургического вмешательства.

Один из исследователей Гуосонг Хонг подчеркнул, что с помощью этой процедуры можно сделать менее болезненным забор крови из вены.

Что известно о красителе, что делает кожу и ткани тела прозрачными.

Отмечается, что в экспериментах был использован обычный пищевой краситель тартразина, который содержится во многих напитках и чипсах.

Ученые выяснили, что тартразин способен проникать в ткани, позволяя более свободно проходить сквозь них свету.

Этот метод пока не тестировался на людях, но исследователи надеются, что он откроет новые возможности в медицине и научных исследованиях.

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