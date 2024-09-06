Команда исследователей узнала, что обычный пищевой краситель способен временно сделать кожу, мышцы и другие ткани у животных прозрачными.
Главные тезисы
- Использование пищевого красителя позволяет временно сделать кожу и ткани тела прозрачными у животных, что открывает новые перспективы в медицине и научных исследованиях.
- Эксперименты с использованием пищевого красителя тартразина показали, что он способен проникать в ткани и обнаруживать внутренние органы без хирургического вмешательства.
- Новый метод может помочь в диагностике злокачественных опухолей и сделать процедуру забора крови из вены менее болезненной.
- Хотя метод пока не протестирован на людях, ученые надеются на его успешное применение в будущем и на возможные прорывы в медицине.
- Открытие этого метода делает кожу прозрачной временно, что открывает новые возможности для диагностики различных заболеваний и исследований.
Как способность делать кожу и ткани прозрачными может помочь науке и медицине
С помощью необычного свойства пищевого красителя учёные получили возможность заглянуть внутрь тела животных без необходимости инвазивного вмешательства.
Отмечается, что в ходе экспериментов исследователи наносили краситель на живот мыши. В результате через кожу можно было увидеть внутренние органы животного: печень, кишечник и мочевой пузырь.
Также ученые наносили краситель на голову мыши и смогли увидеть кровеносные сосуды в мозге.
После смытия красителя кожа мыши вернулась в обычное состояние.
По мнению исследователей, использование этого метода поможет врачам диагностировать злокачественные опухоли без необходимости хирургического вмешательства.
Один из исследователей Гуосонг Хонг подчеркнул, что с помощью этой процедуры можно сделать менее болезненным забор крови из вены.
Что известно о красителе, что делает кожу и ткани тела прозрачными.
Отмечается, что в экспериментах был использован обычный пищевой краситель тартразина, который содержится во многих напитках и чипсах.
Ученые выяснили, что тартразин способен проникать в ткани, позволяя более свободно проходить сквозь них свету.
Этот метод пока не тестировался на людях, но исследователи надеются, что он откроет новые возможности в медицине и научных исследованиях.
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