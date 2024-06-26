Японские ученые создали робота с улыбающимся лицом из живых клеток кожи — фото

Ученые из Японии открыли метод создания "выражений, похожих на человека" на механических головах роботов, что в дальнейшем будет использовано для создания реалистических гуманоидных "искусственных людей".
Главные тезисы
- Японские ученые успешно создали гуманоидного робота с улыбающимся лицом из живой человеческой кожи.
- Инженерный прорыв заключается в привязке выращенной в лаборатории кожи к механическим лицам роботов, что ведет к созданию реалистичных выражений лица.
- Робототехника с живой кожей может использоваться как в создании гуманоидных роботов, так и в косметической промышленности и обучении пластических хирургов.
- Дальнейшие исследования направлены на усиление реалистичности кожи роботов с добавлением потовых желез, кровеносных сосудов и нервов.
- Робот-змей разработан для исследования под поверхностью спутника и может быть ключом к пониманию существования жизни на Энцеладе.
В Японии был создан первый в мире робот с улыбающимся лицом
Ученые заставили робототехническое лицо улыбаться. Исследователи из Японии использовали настоящую человеческую кожу в результате прорыва, который может привести к пересадке клеток человека на гуманоидные машины.
Ученые из Токийского университета обнаружили, как привязать выращенную в лаборатории кожу к механическим лицам, позволяя работам делать человеческие выражения лица.
Настоящее изобретение проложит путь к созданию более убедительных гуманоидных роботов, что принесет повышенную мобильность и встроенные сенсорные возможности.
Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H— UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024
По словам ученых, этот инженерный подвиг также перспективен для косметической промышленности и обучения пластических хирургов.
Команда раньше пыталась использовать мини-крюки как якорь, но они разорвали экспериментальную кожу, когда робот двигался.
Чтобы воспроизвести эластичные связи в человеческой коже, они просверлили небольшие отверстия в лице робота и использовали коллагеновый гель, чтобы закрепить изготовленную в лаборатории кожу сверху.
Профессор Шоджи Такеучи, ведущий исследователь, сказал: "Имитируя структуру связок кожи человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ связать кожу со сложными структурами".
Профессор Такеучи, пионер-исследователь в области биогибридной робототехники, надеется улучшить реалистичность и толщину кожи, добавив потовые железы, поры, кровеносные сосуды, жир и нервы.
Другой важной задачей, пояснил он, будет "создание человеческих выражений путем интеграции сложных поводов или мышц внутрь робота".
Его лаборатория уже создала роботов, способных ходить, используя биологическую мышечную ткань, 3D-лабораторное мясо и самовосстанавливающуюся искусственную кожу.
Робот-змей будет искать жизнь на Энцеладе
Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA начали испытания робота-змея. Тестирование проводится на участках, имитирующих ландшафт спутника.
Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) имеет длину 4,4 м и весит 100 кг. Он оснащен системами планирования с учетом рисков, ситуационной и способен двигаться автономно без контроля со стороны человека.
Исследователи также планируют использовать робота-змея для исследования объектов под поверхностью спутника. Речь идет о водных объектах, изучение которых должно дать ответ на вопрос существования жизни на Энцеладе.
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