Японские ученые создали робота с улыбающимся лицом из живых клеток кожи — фото

Ученые из Японии открыли метод создания "выражений, похожих на человека" на механических головах роботов, что в дальнейшем будет использовано для создания реалистических гуманоидных "искусственных людей".

В Японии был создан первый в мире робот с улыбающимся лицом

Ученые заставили робототехническое лицо улыбаться. Исследователи из Японии использовали настоящую человеческую кожу в результате прорыва, который может привести к пересадке клеток человека на гуманоидные машины.

Ученые из Токийского университета обнаружили, как привязать выращенную в лаборатории кожу к механическим лицам, позволяя работам делать человеческие выражения лица.

Настоящее изобретение проложит путь к созданию более убедительных гуманоидных роботов, что принесет повышенную мобильность и встроенные сенсорные возможности.

Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H — UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024

По словам ученых, этот инженерный подвиг также перспективен для косметической промышленности и обучения пластических хирургов.

Эта кожа не только мягкая, но и способна восстанавливаться при повреждении, копируя связки кожи человека. Поделиться

Команда раньше пыталась использовать мини-крюки как якорь, но они разорвали экспериментальную кожу, когда робот двигался.

Новый метод позволяет гибкой ткани кожи соответствовать любой форме.

Чтобы воспроизвести эластичные связи в человеческой коже, они просверлили небольшие отверстия в лице робота и использовали коллагеновый гель, чтобы закрепить изготовленную в лаборатории кожу сверху.

Профессор Шоджи Такеучи, ведущий исследователь, сказал: "Имитируя структуру связок кожи человека и используя специально сделанные V-образные перфорации в твердых материалах, мы нашли способ связать кожу со сложными структурами".

Природная гибкость кожи и крепкий метод адгезии означают, что кожа может двигаться вместе с механическими компонентами робота, не разрываясь и не отслаиваясь. Поделиться

Профессор Такеучи, пионер-исследователь в области биогибридной робототехники, надеется улучшить реалистичность и толщину кожи, добавив потовые железы, поры, кровеносные сосуды, жир и нервы.

Сложная структура сконструированной человеческой кожи на характеристиках робота

Другой важной задачей, пояснил он, будет "создание человеческих выражений путем интеграции сложных поводов или мышц внутрь робота".

Его лаборатория уже создала роботов, способных ходить, используя биологическую мышечную ткань, 3D-лабораторное мясо и самовосстанавливающуюся искусственную кожу.

Робот-змей будет искать жизнь на Энцеладе

Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA начали испытания робота-змея. Тестирование проводится на участках, имитирующих ландшафт спутника.

Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) имеет длину 4,4 м и весит 100 кг. Он оснащен системами планирования с учетом рисков, ситуационной и способен двигаться автономно без контроля со стороны человека.

Он разработан так, чтобы приспособиться к передвижению по местности, похожей на океанский мир, псевдоожиженной среде, закрытой лабиринтной средой и жидкостями. Поделиться

Исследователи также планируют использовать робота-змея для исследования объектов под поверхностью спутника. Речь идет о водных объектах, изучение которых должно дать ответ на вопрос существования жизни на Энцеладе.