Японські вчені створили робота з усміхненим обличчям з живих клітин шкіри — фото

Учені з Японії відкрили метод створення «виразів, схожих на людину» на механічних головах роботів, що у подальшому буде використано для створення реалістичних гуманоїдних “штучних людей”.
Головні тези:
- Японські вчені успішно створили гуманоїдного робота з усміхненим обличчям, використовуючи живу людську шкіру.
- Інженерний прорив полягає в прив'язці вирощеної в лабораторії шкіри до механічних облич роботів, що дозволяє їм відтворювати реалістичні вирази обличчя.
- Цей метод може знайти застосування як у розробці гуманоїдних роботів з підвищеною мобільністю та сенсорними можливостями, так і у косметичній промисловості та навчанні пластичних хірургів.
- Робототехніка з живою шкірою може стати новим кроком у створенні реалістичних машин, які відтворюють людські вирази та рухи.
- Подальші дослідження включають посилення реалістичності шкіри роботів за допомогою додавання потових залоз, кровоносних судин та нервів.
У Японії створили першого у світі робота з усміхненим обличчям
Вчені змусили робототехнічне обличчя посміхатися. Дослідники з Японії використали справжню людську шкіру в результаті прориву, який може призвести до пересадки кліток людини на гуманоїдні машини.
Вчені з Токійського університету виявили, як прив’язати вирощену в лабораторії шкіру до механічних облич, дозволяючи роботам робити людські вирази обличчя.
Цей винахід прокладе шлях до створення більш переконливих гуманоїдних роботів, що принесе підвищену мобільність і вбудовані сенсорні можливості.
Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H— UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024
За словами вчених, цей інженерний подвиг також є перспективним для косметичної промисловості та навчання пластичних хірургів.
Команда раніше намагалася використовувати міні-гаки як якір, але вони розірвали експериментальну шкіру, коли робот рухався.
Щоб відтворити еластичні зв’язки в людській шкірі, вони просвердлили невеликі отвори в обличчі робота та використали колагеновий гель, щоб закріпити виготовлену в лабораторії шкіру зверху.
Професор Шоджі Такеучі, провідний дослідник, сказав: “Імітуючи структуру зв’язок шкіри людини та використовуючи спеціально зроблені V-подібні перфорації в твердих матеріалах, ми знайшли спосіб зв’язати шкіру зі складними структурами”.
Професор Такеучі, піонер-дослідник у галузі біогібридної робототехніки, сподівається покращити реалістичність і товщину шкіри, додавши потові залози, пори, кровоносні судини, жир і нерви.
Іншим важливим завданням, пояснив він, буде «створення людських виразів шляхом інтеграції складних приводів або м’язів усередину робота».
Його лабораторія вже створила роботів, здатних ходити, використовуючи біологічну м’язову тканину, 3D-лабораторне м’ясо та штучну шкіру, що самовідновлюється.
Робот-змій шукатиме життя на Енцеладі
Дослідники Лабораторії реактивного руху NASA почали випробування робота-змія. Наразі тестування проводять на ділянках, які імітують ландшафт супутника.
Робот Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) має довжину 4,4 м та важить 100 кг. Він оснащений системами планування з урахуванням ризиків, ситуаційної обізнаності й здатен рухатися автономно без контролю з боку людини.
Дослідники також планують використати робота-змію для дослідження об’єктів під поверхнею супутника. Йдеться про водні об’єкти, вивчення яких має дати відповідь на питання щодо існування життя на Енцеладі.
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