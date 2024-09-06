Команда дослідників дізналась, що звичайний харчовий барвник здатен тимчасово зробити шкіру, м'язи та інші тканини у тварин прозорими.

Як здатність робити шкіру та тканини прозорими може допомогти науці та медицині

За допомогою незвичайної властивості харчового барвника науковці отримали змогу зазирнути всередину тіла тварин без необхідності інвазивного втручання.

Зазначається, що в ході експериментів дослідники наносили барвник на живіт миші. В результаті крізь шкіру можна було побачити внутрішні органи тварини: печінку, кишківник і сечовий міхур.

Також науковці наносили барвник на голову миші і змогли побачити кровоносні судини у мозку.

Після змиття барвника шкіра миші повернулась до звичайного стану.

На думку дослідників, використання цього методу допоможе лікарям діагностувати злоякісні пухлини без необхідності хірургічного втручання.

Один з дослідників Гуосонг Хонг підкреслив, що за допомогою цієї процедури можна зробити менш болісним забор крові з вени.

Що відомо про барвник, що робить шкіру та тканини тіла прозорими

Зазначається, що в експериментах був використаний звичайний харчовий барвник тартразин, який міститься у багатьох напоях та чіпсах.

Науковці з’ясували, що тартразин здатний проникати у тканини, дозволяючи більш вільно проходити крізь них світлу.

Цей метод поки не тестували на людях, але дослідники сподіваються, що він відкриє нові можливості у медицині та наукових дослідженнях.