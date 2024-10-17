Дослідники створили перший у світі атлас людської шкіри, який став своєрідним “молекулярним рецептом” для штучного вирощування тканин людського тіла.
Головні тези:
- Створено перший у світі атлас людської шкіри, що є ключем до штучного вирощування тканин тіла.
- Дослідження відкривають нові можливості у лікуванні шкірних захворювань та сприяють розвитку методів регенеративної медицини.
- Функціональна мініверсія шкіри, створена під час досліджень, дозволяє вивчити процеси утворення судин та загоєння ран без утворення рубців.
- Стовбурові клітини виявлені у дослідженнях є ідеальною моделлю для вивчення вроджених шкірних захворювань.
- Ці дослідження можуть призвести до розробки нових методів лікування, у тому числі створення трансплантатів для пацієнтів з різними шкірними проблемами.
Що відомо про наближення до потенціального вирощування людської шкіри
Як зазначається у матеріалі Interesting Engineering, група науковців з Інституту Велкома Сенгера та Ньюкаслського університету створила атлас окремих клітин шкіри ще до народження людини.
Атлас демонструє процес формування шкіри, розвитку волосяних фолікул, а також дозволяє виявити проблеми у разі дерматологічних захворювань.
За словами одного з учасників дослідження, професора Музліфа Ханіффи, атлас шкіри та модель органоїда є цінними інструментами для виявлення вроджених шкірних захворювань та розробки методів регенеративної медицини.
Очікується, що результати цієї наукової роботи дозволять значно поширити методи ікування шкірних хвороб та допомогти у розробці інноваційних способів трансплантації шкіри, а також у відновленні волосяного покриву.
Науковці дізнались, що імунні клітини відіграють ключову роль у процесі утворення судин, та загоєнні ран без утворення рубців.
Що означає створення атласу людської шкіри
Передбачається, що це може кардинально змінити підходи до лікування ран та відновлення після операцій.
У матеріалі також зазначається, що у рамках створення детального атласу була вивчена молекулярна динаміка на рівні окремих клітин.
Це дозволило отримати цінну інформацію про процеси, які відбуваються у шкірних покривах. Серед іншого науковці вивчали формування та поведінку стовбурових клітин.
У довгостроковій перспективі це дослідження може допомогти у розробці нових методів лікування, таких як створення трансплантатів для людей, які постраждали від опіків, або пацієнтів з рубцевою алопецією (облисінням), а також покращити розуміння процесу відновлення шкіри без рубців.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-