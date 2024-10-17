Науковці наблизились до штучного вирощування людської шкіри
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці наблизились до штучного вирощування людської шкіри

Шкіра
Джерело:  online.ua

Дослідники створили перший у світі атлас людської шкіри, який став своєрідним “молекулярним рецептом” для штучного вирощування тканин людського тіла. 

Головні тези:

  • Створено перший у світі атлас людської шкіри, що є ключем до штучного вирощування тканин тіла.
  • Дослідження відкривають нові можливості у лікуванні шкірних захворювань та сприяють розвитку методів регенеративної медицини.
  • Функціональна мініверсія шкіри, створена під час досліджень, дозволяє вивчити процеси утворення судин та загоєння ран без утворення рубців.
  • Стовбурові клітини виявлені у дослідженнях є ідеальною моделлю для вивчення вроджених шкірних захворювань.
  • Ці дослідження можуть призвести до розробки нових методів лікування, у тому числі створення трансплантатів для пацієнтів з різними шкірними проблемами.

Що відомо про наближення до потенціального вирощування людської шкіри

Як зазначається у матеріалі Interesting Engineering, група науковців з Інституту Велкома Сенгера та Ньюкаслського університету створила атлас окремих клітин шкіри ще до народження людини.

Атлас демонструє процес формування шкіри, розвитку волосяних фолікул, а також дозволяє виявити проблеми у разі дерматологічних захворювань.

За словами одного з учасників дослідження, професора Музліфа Ханіффи, атлас шкіри та модель органоїда є цінними інструментами для виявлення вроджених шкірних захворювань та розробки методів регенеративної медицини.

Науковці створили перший у світі молекулярний атлас людської шкіри
Шкіра

Очікується, що результати цієї наукової роботи дозволять значно поширити методи ікування шкірних хвороб та допомогти у розробці інноваційних способів трансплантації шкіри, а також у відновленні волосяного покриву.

Під час дослідження в лабораторії створено функціональну мініверсію шкіри. Цей органоїд має здатність виробляти волосся, що дозволяє вченим вивчати, як імунні клітини, зокрема макрофаги, беруть участь у формуванні кровоносних судин, — підкреслюють науковці.

Науковці дізнались, що імунні клітини відіграють ключову роль у процесі утворення судин, та загоєнні ран без утворення рубців.

Що означає створення атласу людської шкіри

Передбачається, що це може кардинально змінити підходи до лікування ран та відновлення після операцій.

У матеріалі також зазначається, що у рамках створення детального атласу була вивчена молекулярна динаміка на рівні окремих клітин.

Це дозволило отримати цінну інформацію про процеси, які відбуваються у шкірних покривах. Серед іншого науковці вивчали формування та поведінку стовбурових клітин.

Дорослі стовбурові клітини були використані для створення органоїдів шкіри, які виявилися ближчими за структурою до пренатальної шкіри, що робить їх ідеальною моделлю для вивчення вроджених шкірних захворювань. Дослідники виявили, що деякі генетичні маркери шкірних захворювань вже виявляються на стадії допологового розвитку, що може призвести до створення більш цілеспрямованих методів терапії, — зазначається у матеріалі видання.

У довгостроковій перспективі це дослідження може допомогти у розробці нових методів лікування, таких як створення трансплантатів для людей, які постраждали від опіків, або пацієнтів з рубцевою алопецією (облисінням), а також покращити розуміння процесу відновлення шкіри без рубців.

Розуміючи, як формуються волосяні фолікули до народження, вчені можуть відтворити цей процес, даючи надію тим, хто втратив волосся через травму чи хворобу, — наголошують науковці.

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