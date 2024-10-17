Дослідники створили перший у світі атлас людської шкіри, який став своєрідним “молекулярним рецептом” для штучного вирощування тканин людського тіла.

Що відомо про наближення до потенціального вирощування людської шкіри

Як зазначається у матеріалі Interesting Engineering, група науковців з Інституту Велкома Сенгера та Ньюкаслського університету створила атлас окремих клітин шкіри ще до народження людини.

Атлас демонструє процес формування шкіри, розвитку волосяних фолікул, а також дозволяє виявити проблеми у разі дерматологічних захворювань.

За словами одного з учасників дослідження, професора Музліфа Ханіффи, атлас шкіри та модель органоїда є цінними інструментами для виявлення вроджених шкірних захворювань та розробки методів регенеративної медицини.

Шкіра

Очікується, що результати цієї наукової роботи дозволять значно поширити методи ікування шкірних хвороб та допомогти у розробці інноваційних способів трансплантації шкіри, а також у відновленні волосяного покриву.

Під час дослідження в лабораторії створено функціональну мініверсію шкіри. Цей органоїд має здатність виробляти волосся, що дозволяє вченим вивчати, як імунні клітини, зокрема макрофаги, беруть участь у формуванні кровоносних судин, — підкреслюють науковці. Поширити

Науковці дізнались, що імунні клітини відіграють ключову роль у процесі утворення судин, та загоєнні ран без утворення рубців.

Що означає створення атласу людської шкіри

Передбачається, що це може кардинально змінити підходи до лікування ран та відновлення після операцій.

У матеріалі також зазначається, що у рамках створення детального атласу була вивчена молекулярна динаміка на рівні окремих клітин.

Це дозволило отримати цінну інформацію про процеси, які відбуваються у шкірних покривах. Серед іншого науковці вивчали формування та поведінку стовбурових клітин.

Дорослі стовбурові клітини були використані для створення органоїдів шкіри, які виявилися ближчими за структурою до пренатальної шкіри, що робить їх ідеальною моделлю для вивчення вроджених шкірних захворювань. Дослідники виявили, що деякі генетичні маркери шкірних захворювань вже виявляються на стадії допологового розвитку, що може призвести до створення більш цілеспрямованих методів терапії, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

У довгостроковій перспективі це дослідження може допомогти у розробці нових методів лікування, таких як створення трансплантатів для людей, які постраждали від опіків, або пацієнтів з рубцевою алопецією (облисінням), а також покращити розуміння процесу відновлення шкіри без рубців.