Австрія змінила рішення щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Австрія змінила рішення щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії

Австрія
Read in English
Джерело:  Reuters

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Головні тези:

  • 18 жовтня Австрія оголосила погодження на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії ЄС.
  • Це рішення усуває ключову перешкоду перед голосуванням з питання ухвалення санкцій.
  • Пакет санкцій вимагає одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС.

Австрія підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися 20 жовтня у Люксембурзі, де вони сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Росії.

Повідомляли, що ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Але інші уряди ЄС не погодилися з цим. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок, — наводить агентство заяву МЗС Австрії.

Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія, як очікується, опублікує в понеділок лист, в якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Якими шляхами Росія з легкістю обходить нафтові санкції Заходу — думка аналітика
танкер
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нові санкції ЄС проти Росії. Словаччина висунула конкретну вимогу
Фіцо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції Заходу та "економіка війни" руйнують російський бізнес
Центр протидії дезінформації
економіка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?