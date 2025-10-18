Австрія змінила рішення щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Австрія підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися 20 жовтня у Люксембурзі, де вони сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Росії.

Повідомляли, що ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Але інші уряди ЄС не погодилися з цим. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок, — наводить агентство заяву МЗС Австрії. Поширити

Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія, як очікується, опублікує в понеділок лист, в якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.