Австрія змінила рішення щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.
Головні тези:
- 18 жовтня Австрія оголосила погодження на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії ЄС.
- Це рішення усуває ключову перешкоду перед голосуванням з питання ухвалення санкцій.
- Пакет санкцій вимагає одностайної підтримки всіх 27 держав-членів ЄС.
Австрія підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися 20 жовтня у Люксембурзі, де вони сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Росії.
Повідомляли, що ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.
Але інші уряди ЄС не погодилися з цим. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.
Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія, як очікується, опублікує в понеділок лист, в якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.
