Австрия изменила решение насчет нового пакета санкций ЕС против России

18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, устраняющего одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Австрия поддержит новый пакет санкций ЕС против России

Министры иностранных дел ЕС должны собраться 20 октября в Люксембурге, где они надеются окончательно согласовать 19 пакет санкций против России.

Сообщалось, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Но другие правительства ЕС не согласились с этим. Пакет санкций нуждается в единодушной поддержке 27 государств-членов ЕС.

Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19 пакет санкций в понедельник, — приводит агентство заявление МИД Австрии.

Словакия также выразила оговорку по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия, как ожидается, опубликует в понедельник письмо, в котором будет рассмотрена обеспокоенность Словакии.