Австрия изменила решение насчет нового пакета санкций ЕС против России

18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, устраняющего одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.
Главные тезисы
- Австрия согласилась на принятие нового пакета санкций против России ЕС, устраняя ключевое препятствие перед голосованием.
- Пакет санкций требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов ЕС.
- Министры иностранных дел ЕС надеются окончательно согласовать 19 пакет санкций против России 20 октября в Люксембурге.
Австрия поддержит новый пакет санкций ЕС против России
Министры иностранных дел ЕС должны собраться 20 октября в Люксембурге, где они надеются окончательно согласовать 19 пакет санкций против России.
Сообщалось, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.
Но другие правительства ЕС не согласились с этим. Пакет санкций нуждается в единодушной поддержке 27 государств-членов ЕС.
Словакия также выразила оговорку по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия, как ожидается, опубликует в понедельник письмо, в котором будет рассмотрена обеспокоенность Словакии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-