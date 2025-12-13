Україна впроваджує автоматичний військовий облік з 18 років — рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити або обміняти паспорт із постановкою на облік.

Українці з 18 років автоматично потраплятимуть на військовий облік

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян, — зазначили у відомстві.

У зв’язку з цим у Міноборони відзначили два важливі моменти:

Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років.

Чоловіки 18–60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт — з автоматичною постановкою на облік.

Рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.

З вересня 2025 року 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік дистанційно, скориставшись функціоналом мобільного застосунку "Резерв+". При цьому проходити військово-лікарську комісію більше не обов'язково. Разом з тим старий варіант із особистим візитом до ТЦК теж залишається в силі.