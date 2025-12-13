Україна впроваджує автоматичний військовий облік з 18 років — рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України вирішив запровадити автоматичний військовий облік з 18 років. Українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити або обміняти паспорт із постановкою на облік.
Головні тези:
- Кабінет Міністрів України запровадив автоматичний військовий облік з 18 років для українців, які перебувають на території України і за її межами.
- Рішення спрощує процедуру отримання статусу призовника для чоловіків віком від 18 до 60 років, особливо для тих, хто перебуває за кордоном.
Українці з 18 років автоматично потраплятимуть на військовий облік
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян, — зазначили у відомстві.
У зв’язку з цим у Міноборони відзначили два важливі моменти:
Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років.
Чоловіки 18–60 років за кордоном зможуть оформлювати або обмінювати паспорт — з автоматичною постановкою на облік.
Рішення зменшує бюрократію для людей та забезпечує державу актуальними й точними даними.
З вересня 2025 року 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік дистанційно, скориставшись функціоналом мобільного застосунку "Резерв+". При цьому проходити військово-лікарську комісію більше не обов'язково. Разом з тим старий варіант із особистим візитом до ТЦК теж залишається в силі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-