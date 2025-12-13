Украина внедряет автоматический военный учет с 18 лет — решение Кабмина

Кабинет Министров Украины решил ввести автоматический военный учет с 18 лет. Украинцы, которые находятся за границей, смогут оформить или обменять паспорт с постановкой на учет.

Украинцы с 18 лет будут автоматически попадать на военный учет

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

Правительство приняло решение об автоматическом военном учете граждан, — отметили в ведомстве.

В этой связи в Минобороны отметили два важных момента:

Мужчины будут автоматически получать статус призывника, когда им исполняется 18 лет.

Мужчины 18–60 лет за границей смогут оформлять или обменивать паспорт с автоматической постановкой на учет.

Решение уменьшает бюрократию людям и обеспечивает государство актуальными и точными данными.

С сентября 2025 года 17-летние юноши могут встать на военный учет дистанционно, воспользовавшись функционалом мобильного приложения "Резерв+". При этом проходить военно-врачебную комиссию больше не обязательно. Вместе с тем, старый вариант с личным визитом в ТЦК тоже остается в силе.