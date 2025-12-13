Украина внедряет автоматический военный учет с 18 лет — решение Кабмина
Категория
Украина
Дата публикации

Украина внедряет автоматический военный учет с 18 лет — решение Кабмина

Министерство обороны Украины
билет
Читати українською

Кабинет Министров Украины решил ввести автоматический военный учет с 18 лет. Украинцы, которые находятся за границей, смогут оформить или обменять паспорт с постановкой на учет.

Главные тезисы

  • Постановление Кабмина Украины о внедрении автоматического военного учета с 18 лет упрощает процедуру получения статуса призывника.
  • Украинцы за границей смогут оформлять или обменивать паспорт с постановкой на учет, что делает процесс учета более доступным.

Украинцы с 18 лет будут автоматически попадать на военный учет

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Украины.

Правительство приняло решение об автоматическом военном учете граждан, — отметили в ведомстве.

В этой связи в Минобороны отметили два важных момента:

  • Мужчины будут автоматически получать статус призывника, когда им исполняется 18 лет.

  • Мужчины 18–60 лет за границей смогут оформлять или обменивать паспорт с автоматической постановкой на учет.

Решение уменьшает бюрократию людям и обеспечивает государство актуальными и точными данными.

С сентября 2025 года 17-летние юноши могут встать на военный учет дистанционно, воспользовавшись функционалом мобильного приложения "Резерв+". При этом проходить военно-врачебную комиссию больше не обязательно. Вместе с тем, старый вариант с личным визитом в ТЦК тоже остается в силе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько украинцев обновили через Резерв+ учетные данные — ответ Минобороны
Министерство обороны Украины
Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на "дезу". Около 3 млн граждан обновили учетные данные через Резерв+
Резерв+
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом
Украинцы могут получить в "Дії" военно-учетный документ с QR-кодом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?