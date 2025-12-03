Азаров отримав 15 років в'язниці за державну зраду та посягання на суверенітет України

За доказовою базою Служби безпеки заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Суд визнав, що цей фігурант вчинив державну зраду.

Азаров отримав заочний вирок суду

Як встановило розслідування, переховуючись за межами нашої держави, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах кремля.

Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Для ширшого «розгону» інформдиверсій Азаров використовує власні Телеграм- та Ютуб-канали, а також особисті сторінки у соцмережах.

За матеріалами справи, адмініструванням інформресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів.

Перед відправленням йому «тез» для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви і працює на Азарова.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.