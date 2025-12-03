Азаров отримав 15 років в'язниці за державну зраду та посягання на суверенітет України

За доказовою базою Служби безпеки заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Суд визнав, що цей фігурант вчинив державну зраду.
Головні тези:
- Микола Азаров отримав заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі за державну зраду.
- Експрем’єр активно співпрацював з російськими спецслужбами та поширював антиукраїнські наративи.
- Суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу.
Азаров отримав заочний вирок суду
Як встановило розслідування, переховуючись за межами нашої держави, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах кремля.
Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.
Для ширшого «розгону» інформдиверсій Азаров використовує власні Телеграм- та Ютуб-канали, а також особисті сторінки у соцмережах.
За матеріалами справи, адмініструванням інформресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва.
Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів.
Перед відправленням йому «тез» для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до Москви і працює на Азарова.
За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-