Азаров получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и посягательство на суверенитет Украины
Азаров получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и посягательство на суверенитет Украины

СБУ
Азаров
За доказательной базой Службы безопасности заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил бывший премьер-министр Николай Азаров. Суд признал, что этот фигурант совершил государственную измену.

Главные тезисы

  • Николай Азаров признан виновным в государственной измене и активном сотрудничестве с российскими спецслужбами.
  • Бывший премьер-министр распространял антиукраинские нарративы и оправдывал вооруженную агрессию РФ.
  • Суд признал Азарова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.

Азаров получил заочный приговор суда

Как установило расследование, скрываясь за пределами нашего государства, экс-чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах кремля.

Среди прочего Азаров регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах московских пропагандистов. Во время выступлений фигурант оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Для более широкого разгона информдиверсий Азаров использует собственные Телеграмм- и Ютуб-каналы, а также личные страницы в соцсетях.

По материалам дела, администрированием информресурсов экспремьера и подготовкой провокативных публикаций занималась его помощница — бывшая чиновник одной из райадминистраций Киева.

Также она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев.

Перед отправкой ему «тезисов» для выступлений и публикацией сообщений фигурантка согласовывала материалы с бывшим коллегой по госучреждению, которое выехало в Москву и работает на Азарова.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с конфискацией имущества.

