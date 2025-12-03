Азаров получил 15 лет тюрьмы за государственную измену и посягательство на суверенитет Украины

За доказательной базой Службы безопасности заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил бывший премьер-министр Николай Азаров. Суд признал, что этот фигурант совершил государственную измену.
Главные тезисы
- Николай Азаров признан виновным в государственной измене и активном сотрудничестве с российскими спецслужбами.
- Бывший премьер-министр распространял антиукраинские нарративы и оправдывал вооруженную агрессию РФ.
- Суд признал Азарова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.
Азаров получил заочный приговор суда
Как установило расследование, скрываясь за пределами нашего государства, экс-чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах кремля.
Среди прочего Азаров регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах московских пропагандистов. Во время выступлений фигурант оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.
Для более широкого разгона информдиверсий Азаров использует собственные Телеграмм- и Ютуб-каналы, а также личные страницы в соцсетях.
По материалам дела, администрированием информресурсов экспремьера и подготовкой провокативных публикаций занималась его помощница — бывшая чиновник одной из райадминистраций Киева.
Также она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев.
Перед отправкой ему «тезисов» для выступлений и публикацией сообщений фигурантка согласовывала материалы с бывшим коллегой по госучреждению, которое выехало в Москву и работает на Азарова.
По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с конфискацией имущества.
