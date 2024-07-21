Азербайджан пообіцяв боротися за "звільнення" територій Франції

Лідер Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що збирається допомогти заморським територіям Франції здобути незалежність.
Головні тези:
- Глава Азербайджану планує підтримати намір заморських територій Франції стати “незалежними”.
- Французьке МВС виявило зв'язки сепаратистських сил у Новій Каледонії з Азербайджаном.
- Франція "зберігає суверенітет" на своїй території.
Азербайджан кинув новий виклик Франції
Про свої наміри Ільхам Алієв оголосив під час виступу після проведення в Баку конгресу, на якому зібралися групи, що виступають за незалежність Нової Каледонії та інших французьких територій.
Ба більше, він цинічно додав, що французькі території все ще є "об'єктом колоніалізму".
Не можна також не загадати про те, що раніше цього тижня в Азербайджані пройшов з’їзд пронезалежницьких політсил та рухів із заморських територій Франції, під час якого вони оголосили про заснування "руху за звільнення колоній".
Париж виявив зв’язок бунтівників у Новій Каледонії з Азербайджаном
Ще у травні глава французького МВС Жеральд Дарманен повідомив, що частина пронезалежницьких сил у Новій Каледонії, які причетні до заворушень, має зв’язки з Азербайджаном.
Журналісти поцікавилися у глави відомства, чи відіграють якусь роль у подіях в Новій Каледонії, заморській території Франції, такі країни як РФ, КНР та Азербайджан.
За його словами, попри певні спроби втручання жодна країна не має прямого впливу на те, що відбувається у Новій Каледонії і Франція "зберігає суверенітет" на своїй території.
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