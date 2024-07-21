Азербайджан пообещал бороться за "освобождение" территорий Франции

Азербайджан бросил новый вызов Франции

О своих намерениях Ильхам Алиев объявил во время выступления после проведения в Баку конгресса, на котором собрались группы, выступающие за независимость Новой Каледонии и других французских территорий.

Мы будем поддерживать вас, пока вы не станете свободными, — начал утверждать политик. Поделиться

Более того, он цинично добавил, что французские территории все еще являются "объектом колониализма".

Некоторые страны все еще страдают от этого. Коморские острова, Майотта все еще находятся под колониальным управлением. Наша обязанность — помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого. Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Нельзя также не упомянуть о том, что ранее на этой неделе в Азербайджане прошел съезд прозависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".

Париж обнаружил связь сепаратистов в Новой Каледонии с Азербайджаном

Еще в мае глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что часть пронезависимых сил в Новой Каледонии, причастных к беспорядкам, имеет связи с Азербайджаном.

Журналисты поинтересовались у главы ведомства, играют ли какую-либо роль в событиях в Новой Каледонии, заморской территории Франции, такие страны как РФ, КНР и Азербайджан.

Что касается Азербайджана — это не какая-то выдумка, это реальность… Мне досадно, что у части пронезависимых сил в Каледонии есть соглашение с Азербайджаном, — заявил министр. Поделиться

По его словам, несмотря на определенные попытки вмешательства, ни одна страна не имеет прямого влияния на происходящее в Новой Каледонии, и Франция "сохраняет суверенитет" на своей территории.