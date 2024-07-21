Азербайджан пообещал бороться за "освобождение" территорий Франции
Категория
Мир
Дата публикации

Азербайджан пообещал бороться за "освобождение" территорий Франции

Ильхам Алиев
Читати українською
Источник:  Euractiv

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что собирается помочь заморским территориям Франции обрести “независимость”.

Главные тезисы

  • Глава Азербайджана планирует поддержать намерение заморских территорий Франции стать "независимыми".
  • Французское МВД выявило связи сепаратистских сил в Новой Каледонии с Азербайджаном.
  • Франция сохраняет суверенитет на своей территории.

Азербайджан бросил новый вызов Франции

О своих намерениях Ильхам Алиев объявил во время выступления после проведения в Баку конгресса, на котором собрались группы, выступающие за независимость Новой Каледонии и других французских территорий.

Мы будем поддерживать вас, пока вы не станете свободными, — начал утверждать политик.

Более того, он цинично добавил, что французские территории все еще являются "объектом колониализма".

Некоторые страны все еще страдают от этого. Коморские острова, Майотта все еще находятся под колониальным управлением. Наша обязанность — помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого.

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана

Нельзя также не упомянуть о том, что ранее на этой неделе в Азербайджане прошел съезд прозависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".

Париж обнаружил связь сепаратистов в Новой Каледонии с Азербайджаном

Еще в мае глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что часть пронезависимых сил в Новой Каледонии, причастных к беспорядкам, имеет связи с Азербайджаном.

Журналисты поинтересовались у главы ведомства, играют ли какую-либо роль в событиях в Новой Каледонии, заморской территории Франции, такие страны как РФ, КНР и Азербайджан.

Что касается Азербайджана — это не какая-то выдумка, это реальность… Мне досадно, что у части пронезависимых сил в Каледонии есть соглашение с Азербайджаном, — заявил министр.

По его словам, несмотря на определенные попытки вмешательства, ни одна страна не имеет прямого влияния на происходящее в Новой Каледонии, и Франция "сохраняет суверенитет" на своей территории.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вывела свои войска из Нагорного Карабаха — Минобороны Азербайджана
рф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь тайно снабжала оружием Азербайджан перед войной с Арменией — Politico
Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина планирует заменить транзит российского газа азербайджанским — Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?