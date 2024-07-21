Азербайджан пообещал бороться за "освобождение" территорий Франции

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев официально заявил, что собирается помочь заморским территориям Франции обрести “независимость”.
Главные тезисы
- Глава Азербайджана планирует поддержать намерение заморских территорий Франции стать "независимыми".
- Французское МВД выявило связи сепаратистских сил в Новой Каледонии с Азербайджаном.
- Франция сохраняет суверенитет на своей территории.
Азербайджан бросил новый вызов Франции
О своих намерениях Ильхам Алиев объявил во время выступления после проведения в Баку конгресса, на котором собрались группы, выступающие за независимость Новой Каледонии и других французских территорий.
Более того, он цинично добавил, что французские территории все еще являются "объектом колониализма".
Нельзя также не упомянуть о том, что ранее на этой неделе в Азербайджане прошел съезд прозависимых политсил и движений с заморских территорий Франции, во время которого они объявили о создании "движения за освобождение колоний".
Париж обнаружил связь сепаратистов в Новой Каледонии с Азербайджаном
Еще в мае глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщил, что часть пронезависимых сил в Новой Каледонии, причастных к беспорядкам, имеет связи с Азербайджаном.
Журналисты поинтересовались у главы ведомства, играют ли какую-либо роль в событиях в Новой Каледонии, заморской территории Франции, такие страны как РФ, КНР и Азербайджан.
По его словам, несмотря на определенные попытки вмешательства, ни одна страна не имеет прямого влияния на происходящее в Новой Каледонии, и Франция "сохраняет суверенитет" на своей территории.
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