РФ вывела свои войска из Нагорного Карабаха — Минобороны Азербайджана

С территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую Азербайджан вернул под свой контроль, окончательно вышли так называемые российские миротворцы.
Главные тезисы
- Процесс вывода войск начался в середине апреля 2024 года, когда российские “миротворцы” покинули базы в Кельбаджарском районе и Ходжале.
- Армения и Азербайджан продолжают спорить за Нагорный Карабах, считая его своей исторической территорией, что приводит к напряженным отношениям.
- Семь российских военных погибли в ходе “миротворческой миссии”, которая длилась с момента прекращения войны.
- Премьер-министр Армении высказывал обвинения в неэффективности российской “миротворческой миссии”, в то время как в России утверждали об успешном выполнении задач.
В Азербайджане заявили, что российские «миротворцы» вышли из Карабаха
По данным Минобороны, личный состав, вооружение и техника российской миротворческой миссии полностью покинули территорию Азербайджана.
Что этому предшествовало
Российские миротворцы находились на территории непризнанного Карабаха с 10 ноября 2020 года.
Согласно условиям соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном о прекращении Второй Карабахской войны, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывался «миротворческий контингент» России в количестве почти 2 тысяч военных с бронетехникой на пять лет. В ходе миссии погибли семь российских военных.
Выход российских «миротворцев» начался в середине апреля 2024 года — тогда они покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе и вышли из базы в Ходжале.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В России отвечали, что "миротворцы эффективно выполняют свои задачи и являются гарантом стабильности в регионе".
Христианская Армения и мусульманский Азербайджан спорят за Нагорный Карабах более столетия. Каждая страна считает район своей исторической территорией, у каждой свои аргументы и трактовки истории. После войны 1991—1993 годов и подписанного мирного соглашения Нагорный Карабах стал непризнанной республикой, которую де-факто контролировала Армения, а де-юре она была частью Азербайджана.
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