РФ вывела свои войска из Нагорного Карабаха — Минобороны Азербайджана

С территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую Азербайджан вернул под свой контроль, окончательно вышли так называемые российские миротворцы.

В Азербайджане заявили, что российские «миротворцы» вышли из Карабаха

По данным Минобороны, личный состав, вооружение и техника российской миротворческой миссии полностью покинули территорию Азербайджана.

Что этому предшествовало

Российские миротворцы находились на территории непризнанного Карабаха с 10 ноября 2020 года.

Согласно условиям соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном о прекращении Второй Карабахской войны, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывался «миротворческий контингент» России в количестве почти 2 тысяч военных с бронетехникой на пять лет. В ходе миссии погибли семь российских военных.

Выход российских «миротворцев» начался в середине апреля 2024 года — тогда они покинули территорию храма Худаванг в Кельбаджарском районе и вышли из базы в Ходжале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В России отвечали, что "миротворцы эффективно выполняют свои задачи и являются гарантом стабильности в регионе".